Juan José Peláez: "Estábamos ganando casi todo, fallamos en una y nos la cobran"

En la noche del pasado jueves el Deportivo Independiente Medellín recibió en el Atanasio Girardot al Independiente Santa Fe por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia. Al término del compromiso Juan José Peláez expresó sus puntos de vista acerca del juego que culminó igualado a un tanto.

el DT se mostró a gusto con el juego de su equipo, sin embargo no salió contento con el marcador "A mi me parece que el equipo jugó bien, pero a veces uno se queda sin explicaciones, hoy hicimos un buen partido, creamos, no muchas, opciones de gol, pero se crearon suficientes como para marcar una mayor superioridad", expresó el jericoano.

Peláez se mostró complacido con la mejoría del equipo en balones parados: "En la pelota quieta estábamos ganando casi todo y fallamos en una y nos la cobran, pero eso hace parte de este juego". Sin embargo el entrenador entrenador sigue creyendo en el equipo: "Yo creo que aquí lo que hay que tener es paciencia y perseverancia para hacerle entender a estos muchachos que como jugaron hoy se debe jugar."

En el conjunto Poderoso debutaron el argentino Rodrigo Erramuspe y Andrés Felipe Álvarez, ambos llegaron a dar una mano en la línea defensiva del Rojo, Juan José opinó al respecto: "Yo los vi bien en términos generales, junto con Didier, Danilson y Atuesta que armaban por momentos un 4-3 o un 4-1-2."

El orientador además, elogió el trabajo de Álvarez, el lateral izquierdo que viene de actuar en Boyacá Chicó: "Quedamos muy contentos con él, hoy se vio una defensa mucho menos errática, hoy afortunadamente ese trabajo de este muchacho, de los dos centrales y del mismo Jhonatan por derecha fue muy importante", declaró Peláez.

El juego evidenció un DIM falto de desborde por los costados, pese a esto Juan José valoró el esfuerzo de sus volantes: "Atuesta hizo lo mejor que pudo por el lado derecho y en el primer tiempo me parece que tuvo una muy buena expresión futbolística, por el izquierdo no tuvimos tanto pero por ahí apareció el gol de Danilson, porque se distrajo por derecha y se descargó a izquierda y hubo gol; hoy jugamos con volantes que les tocó ejercer como punteros, pero obviamente no tienen esa capacidad."

"Yo veo un tema un poco más allá de lo futbolístico, Medellín tiene que mejorar algo mental." Con respecto a las dificultades que presenta últimamente el cuadro paisa para cerrar los partidos el entrenador opinó que "Se había hablado, eso se había trabajado, como los rebotes, como la pelota quieta; hay cierto apuro en el equipo, cierto estrés, hay ciertas ganas de jugar bien y ganar, de evacuar rápido el peligro y por ahí en esos apuros cometemos ese tipo de faltas o tenemos algunas distracciones."

Juan José Peláez profundizó sobre lo anterior: "Yo veo un tema un poco más allá de lo futbolístico, Medellín tiene que mejorar algo mental para que no le cueste tanto hacer un gol y no le cueste tanto ganar, y que sea un poquito más benévolo el juego con sus errores defensivos, pasó en Pasto, pasó contra Tigres, hoy pasa al minuto 36, un error y se lo cobran, habrá que trabajar, es un reto de paciencia y perseverancia."

El reto para los siguientes partidos

El reto ahora para los dirigidos por Juan José Peláez es según el mismo entrenador: "Hacer un partido casi que perfecto, y si es así el reto pues a eso le tenemos que apuntar", por ello espera que frente a Patriotas de Tunja, en un juego por la séptima fecha de la Liga Águila - II, su equipo pueda contar con más juego por los costados por lo que comentó: "Esperamos que lleguen los jugadores que nos van a dar un mejor volumen de ataque, en el caso de Toloza y Viola que son punteros, hoy a Medellín le hizo falta ese tipo de jugador", el juego será el domingo 13 de agosto a las 17:30 en el máximo escenario de los antioqueños.