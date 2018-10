Diego Umaña: "Por fin logro venir a trabajar en Antioquia"

El campeonato colombiano a medida que avanzan las fechas, hay 'revolcones' en los cuerpos técnicos cuando los resultados no se dan. Esta vez a Óscar Pérez no lo acompañaron los puntos y tuvo que decirle adiós a Rionegro Águilas en la sexta fecha. Luego de una semana bajo la dirección interina de Juan Eugenio Jiménez, los 'dorados' ya tienen nuevo entrenador, este es Diego Edison Umaña quien regresa al fútbol colombiano luego de su paso por el Juan Aurich y el Sport Huancayo de Perú.

El vallecaucano comandará su octavo equipo en Colombia, luego de estar al frente de Santa Fe, Millonarios, Junior, Centauros, Deportes Quindío, Once Caldas y América de Cali en cuatro ciclos. Tres títulos tiene como técnico en nuestro país:con Santa Fe en la Copa Colombia 1989, en América el finalización del 2008 y con el 'tiburón' en el apertura 2010.

Tras ser anunciado como nuevo técnico del equipo rionegrero, Umaña habló con el medio oficial de Rionegro Águilas, donde dejó sus sensaciones para asumir este nuevo proyecto en su carrera.

"Por fin logro venir a trabajar en Antioquia. Jugando en las inferiores del Cali, di unas declaraciones en las que tenía el anhelo de jugar en algún equipo de Antioquia. Me costó mucho tiempo y trabajo pero estoy muy contento de llegar a esta región", expresó.

Sobre la crítica posición del equipo 'dorado', Umaña sostuvo que "quiero brindar lo mejor de mí. No vengo como salvador ni de mago, vengo a trabajar como siempre lo he hecho. Este no es el momento ideal para asumir un equipo de fútbol pero esta es la realidad y hay que ajustarle a eso. Rionegro tiene jugadores con talento, me gusta su juego, espero el primer día de entrenamientos para tener contacto con los jugadores".

"Mi cabeza es Rionegro, voy a trabajar a la máxima intensidad para el bien del equipo".

El vallecaucano llegó anoche para firmar su contrato con el equipo del oriente antioqueño y asumirá mañana en propiedad. Sin embargo, ya conoce a la nómina que dirigirá. "El equipo ha tenido partidos importantes, interesantes, desafortunadamente no han conseguido los resultados, en algunos han merecido más", expresó.

En cuanto a sus labores, dijo que "espero que desde el primer día podamos tener un buen trabajo con las capacidades y las características que tienen ellos, arrancar con una idea y ponerla en marcha".

Sus anhelos con el equipo 'dorado son: "Quiero ser protagonista en el campeonato, tener un juego de posesión, tocar para jugar, que esas opciones que generemos podamos aprovecharlas sino no sirve para nada. Vamos a estructurar la posición que nos permita imponer nuestras ideas y movimientos para aprovechar las circunstancias y llegar a gol".