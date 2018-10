Tigres vs. Atlético Bucaramanga: tres puntos para conseguir oxígeno en el descenso

El fútbol tiene compromisos con diferentes tonalidades: están los partidos importantes porque se enfrentan los equipos de la misma ciudad, también cuando juegan los clubes más históricos del país, o en otras ocasiones cuando dos equipos necesitados de puntos disputan un partido. El último es precisamente el duelo que se jugará hoy en Bogotá, pues ambos equipos necesitan de puntos para evitar el tema del descenso.

Un ‘leopardo’ herido quiere recuperarse

Sí, para nadie es un secreto, el presente de Atlético Bucaramanga no es el mejor, no sólo en el tema para alejarse del descenso, también en cuanto a los resultados, pues viene de perder 0-1 de local ante Cortuluá, partido en el que no fue claro en el momento de crear situaciones de gol, intentó llegar con individualidades y dejó lo colectivo a un lado, con el fin de empatar el marcador.

Asimismo, el equipo que dirige oficialmente Jaime de La Pava, dejando atrás lo que pasó en la fecha anterior, entrenó fuertemente y con ganas de revertir el escenario que tiene en estos momentos, pues no sólo está pendiente mejorar el aspecto futbolístico, sino también el de la motivación, para eso fue invitado el humorista José Ordóñez, quien dio una charla ayer a toda la plantilla de jugadores del Atlético Bucaramanga.

Sin embargo, en el entorno del equipo bumangués también hay otras situaciones pendientes por conseguir, entre esas está la urgencia de conseguir resultados positivos, pues de los siete partidos que hasta el momento jugó en la Liga Águila 2017-II, ganó uno, empató uno y perdió cinco compromisos.

Tigres, a seguir en racha

El contexto para el equipo bogotano es confuso en la actualidad, pues en la tabla de posiciones de la Liga Águila es octavo, pero en la zona del descenso es último con 106 unidades, ocho puntos menos que Jaguares de Córdoba, onceno que es penúltimo con 114 puntos.

No obstante, Tigres llega motivado para este partido, pues en las últimas dos fechas ganó partidos que suman en el aspecto anímico de la plantilla de jugadores, derrotó 1-0 de local al Deportivo Independiente Medellín, y de visitante le ganó 0-1 al único equipo que estaba invicto, Santa Fe.

Ahora bien, hablando del aspecto futbolístico, según lo que se vio en el último partido que jugó, el equipo bogotano le apunta a tener seguridad defensiva, transiciones rápidas de defensa ataque para buscar crear opciones de gol, cuando consigue hacer gol, inmediatamente se repliega en la zona defensiva para cuidar el resultado parcial, dejando el contragolpe como principal medio para atacar.

Probables formaciones:

Tigres: César Giraldo; Nicolás Roa, Jerson Malagón, Omer Escalante, Jorge Lozano; Carlos de las Salas; Harrison Mancilla, Johan Muñoz; Iván Rivas; Jhoaho Hinestroza y Diego Gómez . DT: John Jairo Bodmer.

Atlético Bucaramanga: James Aguirre; Yulián Anchico, Marlon Torres, Jeison Palacios, Fabio Rodríguez; Brayan Rovira, Gabriel Gómez, Harlin Suarez; Jhonatan Estrada; José Cortés y Franco Arizala. DT: Jaime de La Pava.