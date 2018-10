Los viajeros del DIM para enfrentar a Cali

Tras la victoria el pasado domingo frente a Patriotas en condición de local, tres goles por dos, con anotaciones de Juan Fernando Caicedo, Juan Fernando Quintero y Rodrigo Erramuspe, Medellín ya piensa en el Deportivo Cali y el técnico Poderoso ya eligió los que enfrentarán este partido.

Medellín es cuarto con 12 puntos en la tabla de posiciones de la Liga Águila. Por fuera de casa, el DIM ha ganado un partido, dos goles por cero frente a Envigado en el Polideportivo Sur; ha empatado un encuentro, frente a Once Caldas a cero goles y perdió en la fecha 6 frente a Tigres FC en el Metropolitano de Techo.

Dentro de las novedades de los convocados para el juego frente a los Azucareros, está el regreso de Eduard Atuesta y Jhonotan Lopera, quienes no jugaron el duelo frente a Patriotas en el Atanasio Girardot por acumulación de amarillas. Además, el retorno de Valentín Viola al campo de juego, luego de varias semanas fuera por una lesión muscular.

Para los medios, Valentín manifestó que en la parte física se siente bien y que espera que la molestia no se vuelva a presentar. "Lógicamente se me va a notar un poco fuera de ritmo, quizá porque no juego un partido oficial hace como veinte días. Intentaré acoplarme y adaptarme lo más rápido", afirmó el delantero.

Sebastián Macías, Mauricio Molina y Édinson Toloza, no están en la lista por lesión. En el reporte médico emitido por DIM Oficial, el martes 15 de agosto, se informó que Molina sufre de un trauma costal y que entró a disposición del Departamento Médico para manejar el dolor.

Elacio Córdoba, Yulián Gómez, Yílmar Angulo, Luis Carlos Arias y Hernán Hechalar no están dentro de los elegidos por decisión del técnico Juan José Peláez.

Foto: DIM Oficial

El duelo ante Deportivo Cali se dará este miércoles a las ocho de la noche en el estadio de Palmaseca, encuentro válido por la fecha 8 de la Liga Águila II.