Gregorio Pérez "Para entrar en los ocho hay que sumar puntos y hoy lo hicimos"

Gregorio Pérez tomó con calma el empate ante Patriotas Boyacá, después de un partido regular en Tunja y un 0 - 0 que suma para las estadísticas del juego. Para el técnico uruguayo era claro que después de la perdida ante Tigres en la fecha pasada, hoy era importante sumar.

"Tenía claro que después de la derrota ante Tigres hoy no podíamos perder, juego difícil el de hoy, resultado justo. En el inicio nos costó ubicarnos pero los pudimos neutralizar, fue juego cortado con pocas chances de gol" fueron las primeras palabras del profesor Gregorio a los medios de comunicación en la rueda de prensa.

Patriotas no supo aprovechar su condición de local y fue ahí cuando Santa Fe se fue acomodando y buscó el arco custodiado por Álvaro Villete, quién tuvo pocas intervenciones, debido a que las definiciones del cuadro bogotano no fueron claras. "El rival también juega, nos neutralizó y achicó espacios, no tuvimos claridad por su buena marca" explicó el charrúa.

El guardameta cardenal Leandro Castellanos, fue la figura del partido tras un compromiso táctico y con pocas acciones de gol, donde los dos arqueros se encontraban atentos, pero las llegadas de Patriotas se tornaban más claras, a lo que Castellanos supo responder y sacar su arco en cero.

"Es un punto rescatable el de hoy, nos vimos afectados porque dos cambios que fueron por lesiones. Nosotros veníamos por los tres puntos, pero no está mal no haber perdido" comentó el técnico.

El estratega uruguayo admitió que aún existen cosas por mejorar dentro de la cancha y para cada uno de los juegos que vienen, a lo que se debe sumar las lesiones que han venido sufriendo algunos jugadores que son fundamentales para la plantilla, más la cantidad de juegos que ha sumado y seguirá aumentando el cuadro cardenal.

"Estamos atentos a las altas que brinde el Departamento Médico para el partido del sábado ante Cali" concluyó Gregorio ante las preguntas de las lesiones recientes.

Con Omar Pérez en el campo, el cuadro bogotano buscó explotar la velocidad de sus delanteros con los conocidos pases y balones filtrados que pone el 10 cardenal, pero que en esta ocasión no generaron gol. Para Gregorio es claro que los goles tienen que volver y que en la Liga para entrar a los ocho se debe sumar y por eso el replanteamiento que realizará para enfrentar al Deportivo Cali.

"Jugaremos ante Cali con los que mejores condiciones tengan, no podemos ceder puntos en la Liga y mucho menos de local" comentó Pérez.

Con el punto sumado en Tunja, Santa Fe llega a 19 unidades y es líder momentáneo, esperando el juego de Junior. La próxima fecha para los "Leones" es ante el Deportivo Cali, el próximo sábado 19 de agosto desde las 6:00 p.m., en el "Coloso de la 57".