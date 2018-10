Jeison Lucumí: "Ya estoy defendiendo otros colores y tengo que darlo todo en la cancha"

Atlético Nacional se impuso (2-0) ante América de Cali en el que para muchos es el clásico del fútbol colombiano. Al finalizar el compromiso entre verdes y escarlatas, Jeison Esteven Lucumí, refuerzo 'verdolaga' procedente del conjunto 'rojo' del Valle, habló sobre el desarrollo del juego y las sensaciones que dejó el juego.

En primer lugar, el volante de ataque se mostró satisfecho y contento por el resultado obtenido: "Gracias a Dios se pudo conseguir los tres puntos, sabíamos que era un partido aparte entre los dos grandes equipos de Colombia" expreso Lucumí, quien además destacó un par de virtudes que posibilitaron la victoria: "Mantuvimos el orden, siempre tuvimos la pelota y jugamos a no perderla".

El jugador oriundo del Valle del Cauca, debutó con Atlético Nacional precisamente ante su exequipo, además fue uno de los puntos altos en el conjunto dirigido por Juan Manuel Lillo: "Uno se siente muy raro al enfrentar al equipo en el que antes jugaba, pero ya estoy defendiendo ya estoy defendiendo otros colores y tengo que darlo todo en la cancha" sostuvo Jeison Lucumí.

"El 'profe' siempre nos dice que debemos dar todo en la cancha"

Así mismo, se refirió a la tarea que el cuerpo técnico le dejó en la primera parte: "Juan Camilo Angulo es un gran lateral, el profe (Lillo) me mandó para que le tapara la salida y se pudo cumplir".

Su características de juego dieron muestra de un jugador polifuncional y que se siente cómodo jugando por ambas bandas del terreno de juego: "En ese sentido no tengo problemas, llevo mucho tiempo practicando por los dos costados y debo seguir trabajando más duro", dijo Lucumí.

Por otra parte, las condiciones para jugar no fueron las óptimas debido a las fuertes lluvias que se presentaron en la ciudad de Medellín, sin embargo, en un terreno de juego que se tornaba complicado, Lucumí demostró unas aceptables condiciones físicas al jugar un poco más de 90 minutos donde luego sería sustituido por Juan Pablo Nieto.

Respecto a lo anterior el profesional explicó: "Voy trabajando poco a poco, con mucha humildad. Los compañeros me han respaldado, pero sé que debo seguir trabajando en la parte física porque no me sentí bien del todo. Una de mis virtudes es el estado físico entonces debo de seguir mejorando".

El próximo juego para Atlético Nacional será ante el cuadro petrolero por la novena fecha de la Liga Águila 2017-ll. Los verdes en condición de local buscaran seguir sumando puntos para llegar con mayor confianza de cara al clásico paisa que está a la vuelta de la esquina.