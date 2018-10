América de Cali y Millonarios no se hicieron daño y se fueron con el 0-0

Y de esta manera finalizamos la transmisión de este partido, muchas gracias por estar conectados con este juego y sigan con toda la información de VAVEL.

Con este resultado América queda en la casilla 9 con 12 puntos, mientras que Millonarios se ubica en la casilla 7 con 13 puntos

En tablas (0-0) terminó el partido entre Americanos y Azules

90 + 4' Termina el partido en el estadio Pascual Guerrero 0-0

90 + 4' Juan Ángulo comete falta sobre Jader Valencia y recibe la tarjeta amarilla

90 + 3' Cambio en Millonarios Ingresa Matías de los Santos y sale David Silva

90 + 2' Juan Domínguez recibe tarjeta amarilla para Millonarios

90' Se jugarán cuatro minutos más de adición

90' Tiro de esquina para el América de Cali

89' Amarilla para Jader Valencia

88' Fuera de juego para el América de Cali, Iván Vélez intentó un pase en profundidad pero Olmes García estaba en posición de fuera de juego

87' Falta de Jader Valencia sobre Camilo Ayala

86' Remate fallido de Efraín Cortés de remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda

85' Es ahora Andrés Román quien ve la amarilla para Millonarios

85' Falta de Andrés Román sobre Iván Vélez

83' Tiro de esquina para el América de Cali

82' Remate fallido por Jader Valencia de remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería

81' Cambio en Millonarios ingresa Hárold Mosquera y sale Duvier Riascos

79' Falta cometida a Duvier Riascos, tiro libre a favor de Millonarios

79' Remate fallido por Andrés Cadavid, remate de cabeza desde el centro del área que sale rozando el larguero

78' Tiro de esquina a favor de Millonarios cometido por Camilo Ayala

76' Anier Figueroa recibe falta por parte de Olmes García

73' Remate fallido de Carlos Lizarazo con la derecha desde fuera del área el balón

72' Cambio en Millonarios ingresa Henry Rojas y sale Alexis Zapata

72' El juego se detiene por lesión de Alexis Zapata

70' Juan Domínguez comete falta sobre Camilo Ángulo

69' Tiro de esquina para América de Cali. cometido por Andrés Cadavid

68' Remate parado bajo palos a rás de suelo, por parte de Jader Valencia

67' Nueva tarjeta amarilla para América, es Fernando Fernández quien la ve

66' David Silva recibe una falta en el área por parte de Fernando Fernández

66' Fernando Fernández recibe una falta de Andrés Cadavid

65' Nuevo cambio para los locales sale Darío Botinelli e ingresa Carlos Lizarazo

64' Cambio en América ingresa Fernando Fernández y sale Cristian Martínez Borja

63' Tiro de esquina para Millonarios, cometido por Efraín Cortés

61' Remate fallido por Jader Valencia, tras un remate con la izquierda, muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado

59' Efraín Cortés ve la tercera amarilla para América

58' Tiro libre a favor de América, es Ángulo el encargado de cobrar. Sin problemas para los visitantes

57' Andrés Cadavid ve la primera tarjeta amarilla para Millonarios

56' Es ahora Cristian Martínez Borja quien recibe una falta por parte de Andrés Cadavid. Juego detenido

55' Eisner Loboa recibe una falta en el área

54' Fuera de juego, para América de Cali. Elkin Blanco intentó un pase en profundidad pero Olmes García estaba en posición de fuera de juego

53' Tiro de esquina cometido por Jader Valencia

52' Primer cambio en América, sale William Arboleda e ingresa Eisner Loboa

51' Tiro de esquina a favor de América de Cali

49' Se detiene el juego para que el jugador Andrés Román es atendido

48' Fuera de lugar para Millonarios por parte de Jader Valencia

47' Darío Botinelli comete falta sobre Andrés Román

47' Fuera de lugar para América después de jugada generada por Juan Ángulo, pero Cristian Martínez Borja se encontraba en fuera de juego

Inicia el segundo tiempo: América 0 - Millonarios 0

45 + 4' Termina el primer tiempo en el Pascual Guerrero, los equipos se van en tablas al descanso 0-0

45' Se jugarán cuatro minutos más en el primer tiempo

44' Nuevamente el juego es cortado por las faltas que se ven en las áreas de la cancha

42' No hay presión por parte de ninguno de los equipos, el juego continúa 0-0

38' Falta de Camilo Ayala sobre Jader Valencia

37' Remate de larga distancia de Andrés Cadavid que se va muy arriba

35' Falta de Elkin Blanco sobre Duvier Riascos, el partido sigue siendo muy cortado

33' Remate fallido de Juan Angulo, desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha

31' Falta sobre Martínez Borja, tiro libre a favor de los locales

30' Darío Botinelli ve la segunda tarjeta amarilla para el América

29' Es Millonarios quien busca llegar al arco de América. El juego se concentra en la mitad de la cancha

26' Se reanuda el juego

24' Se detiene el juego para hidratación de los jugadores, ante la temperatura alta en Cali

22' El juego se ve muy cortado debido a las faltas que cometen los dos equipos

21' Falta de Alexis Zapata sobre Iván Vélez

19' Fuera de lugar de Millonarios de Jader Valencia

18' Tiro libre a favor de América, cobra Bottinelli y salva Nicolás Vikonis

17' Falta sobre Camilo Ayala de Alexis Zapata

15' Tiro libre a favor de Millonarios

14' William Arboleda ve la primera tarjeta amarilla para el América

14' Remate fallido de David Silva desde fuera del área que se le va alto, la asistencia fue de Felipe Banguero

12' Se reanuda el partido tras atención a Vikonis, por golpe recibido

10' Primera llegada para Millonarios sobre remate con pierna izquierda de Alexis Zapata

9' Tiro de esquina a favor del América, sin riesgo en el arco del visitante

7' Falta de Olmes García sobre Andrés Cadavid

6' Falta de Jader Valencia sobre Iván Vélez

5' Se reinicia el juego en el Pascual Guerrero

3' Se detiene el partido, atienden a los jugadores Vikonis y Figueroa que chocaron en la jugada

1' Falta de Jader Valencia sobre William Arboleda

Arranca el juego en Cali, entre América y Millonarios

Actos Protocolarios en el estadio Pascual Guerrero

Así Formará América de Cali

Ya nos encontramos en el Estadio Pascual Guerrero de Cali

Bienvenidos todos a esta transmisión del compromiso América de Cali vs Millonarios Fc por la novena fecha de la Liga Águila. Este partido se juega en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Estadio Pascual Guerrero de Cali - Foto: Noticiero 90 Minutos

Uno de los compromisos más atrayentes de esta fecha enfrentará a los 'embajadores' y a los 'diablos rojos', ambos con historia importante para el fútbol profesional colombiano.

El equipo 'escarlata' busca sumar puntos de local para alejarse de la tabla del descenso, a pesar de haber ganado contra Alianza petrolera, su más reciente derrota fue este miércoles cuando visitó a Atlético Nacional en el Atanasio Girardot, pese a ello el equipo mejoró en su juego, sin la fortuna de tener una buena definición.

“Lastimosamente, lastimosamente…”. Fueron las palabras que más repitió en la rueda de prensa del técnico Hernán Torres después de mostrarse impotente por no conseguir los tres puntos.

“Hoy no me voy tranquilo por el resultado, pero si por el funcionamiento. En los partidos anteriores éramos amarrados, el equipo se soltó a jugar fútbol”, sostuvo Torres.

Vive el partido entre América y Millonarios por VAVEL - Foto: Caracol Radio

Mientras tanto, Millonarios obtuvo la victoria el miércoles anterior contra Jaguares, después de conseguir los mismos tres puntos contra Equidad. Sin embargo, su técnico Miguel Ángel Russo dijo en rueda de prensa no haber quedado satisfecho con el modo de jugar del equipo. “Ganamos, pero quedó un sinsabor. Si bien fue el primer triunfo de local, no me conformo, no me alcanza. No quedé satisfecho con el juego. Tenemos mucha autocrítica y a seguir hacia adelante”.

“Había que ganar y lo hicimos, pero queda mucho aún y hay que seguir trabajando. Tenemos que manejar mejor los tiempos del partido y poderlo liquidar; además nos faltó pausa. Qué no jugamos bien, seguro, soy el primero en reconocerlo”, continuó Miguel Russo.

El último partido que disputaron, fue en Marzo de este año por el torneo apertura, donde los albiazules fueron los ganadores tres goles por cero en la ciudad de Bogotá.

último partido disputado entre América y Millonarios - Foto: Futbolred

La policía nacional ha dispuesto tres anillos de seguridad y mil hombres. Además no habrá ingreso de barras visitantes, camisetas de Millonarios y ningún objeto alusivo al equipo rival.

