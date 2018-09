Deportivo Cali empató ante América y se clasificó a las semifinales de la Copa Águila

¡Gracias por la compañía! Con ustedes estuvo Jeshimy Quiñones, para VAVEL COLOMBIA.

Nuevamente, América y Cali se verán las caras este domingo, 27 de agosto, por la fecha 10 de la Liga Águila II.

Con este resultado, Deportivo Cali se clasifica a siguiente ronda, donde se medirá ante el vencendor de la llave que conforman Medellín e Independiente Santa Fe.

95' ¡FINAL DEL PARTIDO! DEPORTIVO CALI 0-0 AMÉRICA DE CALI

90' Córner para el Cali.

90' Se jugarán 4 minutos más.

88' Tiro de esquina para los locales.

87' ¡SUSTITUCIÓN EN CALI! Sale Benedetti e ingresa Murillo.

85' Tiro de esquina a favor de los rojos.

84' Tiro de esquina a favor de los locales.

84' ¡TARJETA AMARILLA EN AMÉRICA! García es amonestado.

81' ¡SUSTITUCIÓN EN AMÉRICA! Sale Bernal e ingresa Arboleda.

80' ¡SUSTITUCIÓN EN CALI! Sale Amaya e ingresa Caicedo.

78' ¡SUSTITUCIÓN EN AMÉRICA! Sale Silva e ingresa García.

77' ¡TARJETA AMARILLA EN CALI! Aguilar es el cuarto amonestado en los locales.

76' ¡SUSTITUCIÓN EN AMÉRICA! Sale Lizarazo e ingresa B. Angulo.

75' Potente disparo de Benedetti que no encuentra puerta.

70' ¡TARJETA AMARILLA EN AMÉRICA! Bejarano es amonestado por protesta airada.

66' ¡Por poco llega el primero! Roa intentó con un potente disparo dentro del área, pero el balón se fue ligeramente desviado.

65' Tiro de esquina a favor de la visita.

63' Córner para los verdes.

60' Tiro de esquina para Cali. Los locales se toman confianza.

56' Contraataque del Cali que no pudo capitalizar Delgado: el disparo se fue alto.

55' Falta de Aguilar sobre Lizarazo.

53' ¡Se salvó América! Remate cruzado de Benedetti que se va ligeramente desviado.

49' ¡TARJETA AMARILLA EN AMÉRICA! Vásquez es amonestado por cortar un avance.

20:59. ¡COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN PALMASECA!

20:48. América de Cali fue el equipo de la iniciativa en la primera parte. Los dirigidos por Hernán Torres tienen la necesidad de un gol para igualar la serie. Pablo Mina le atajó un penal a Santiago Silva y el partido se mantiene sin goles. Falta más profundida por parte de ambos conjuntos.

20:46. ¡FINALIZA LA PRIMERA PARTE! Deportivo Cali 0-0 América de Cali

45' +2' ¡TARJETA AMARILLA EN CALI! Angulo es amonestado por fuerte falta sobre Palacios.

45' +1' ¡SUSTITUCIÓN EN CALI! Aguilar ingresa en reemplazo del lesionado Balanta.

45' Se jugarán dos minutos más.

43' Fernández cabeceó en el área, pero su disparo fue muy débil.

41' Mina le atajó el penal a Silva. Se mantiene el cero a cero.

39' Penal a favor de América. Falta de Moiraghi sobre Silva.

31' Falta de Palacios sobre Roa.

27' Lizarazo desperdició el primero de América: le quedó el balón en el área, pero su disparo no fue peligroso

25' Tiro de esquina a favor de los locales.

21' Lizarazo cobró el tiro de esquina, Mina no se complicó y la envía al córner.

20' Nueva infracción de Roa. Esta vez, sobre Palacios.

17' Córner para América.

16' El partido es de poco ritmo. Ambos equipos cometen reiteradas faltas.

12' Tipton cobra el tiro libre, pero se va por arriba.

10' Falta peligrosa de Roa sobre Loboa.

8' Falta de Vásquez sobre Amaya en mediocampo.

5' Falta de costado a favor de la visita.

2' Tiro de esquina para la visita.

1' Infracción peligrosa a favor de América.

19:58. ¡COMIENZA EL PARTIDO EN PALMASECA! DEPORTIVO CALI ENFRENTA AL AMÉRICA DE CALI!

¡Inician los actos de protocolo en el Estadio Deportivo Cali!

Héctor Cárdenas cuenta con dos partidos para convencer al presidente del Deportivo Cali que él es el técnico indicado para revertir la situación del equipo. Hoy tiene su primer examen en Copa y el próximo domingo, ante el mismo rival -América-, por Liga.

Los árbitros designados para este juego son:

Central: Lisandro Castillo – Bogotá

Asistente no.1: Sebastián Vela – Bogotá

Asistente no.2: Fredy Moyano – ASOCAFA

Emergente: Fernando Castellanos – Valle

Por su parte, el defensor Efraín Cortés habló del presente de los diablos rojos: “Ahora debemos pensar en el Cali y enfocarnos en ganar esos dos clásicos. Esto no es de hablar, debemos doblar esfuerzos, trabajar más y encontrar las victorias que nos pondrán en la parte alta de la tabla. La conexión con el técnico es buena, no tenemos ningún problema. Lastimosamente, los resultados no nos están acompañando, ya que debemos sumar de a tres puntos en las 11 fechas que nos quedan, para alejarnos del descenso y acercarnos al título”.

El volante Mayer Candelo, uno de los referentes del Deportivo Cali, habló del difícil momento que se vive en la interna del club: “Cuando hay unión de equipo todo va bien, me duele decirlo y quedaré como polémico. Amo a este equipo como muchos hinchas y tengo dolor de jugador, porque no he hecho nada mejor para el equipo. Nos damos duro, pero no nos apoyamos”.

En la presente edición de la Copa Águila, ambos equipos se han medido en 3 oportunidades. Los escarlatas no conocen el triunfo en este duelo: dos derrotas y un empate.

En el 2017, verdes y rojos han protagonizado 7 clásicos. La ventaja es para los dirigidos por Héctor Cárdenas: 4 triunfos, 2 empates y 1 derrota.

La ventaja en esta llave es del conjunto azucarero, que se impuso en el estadio Pascual Guerrero, 0-1, gracias al tanto de Jefferson Duque (penal).

Ambos equipos atraviesan por un incómodo momento futbolístico y están urgidos de un triunfo que sirva para calmar los aires.

Hoy se conocerá al segundo clasificado a las semifinales de la Copa Águila 2017, pues, ayer, Junior superó por la mínima diferencia a Millonarios y logró su boleto a siguiente ronda.

Toda la información de este partido la podrás conseguir a través de @Colombia_VAVEL, en donde, además de leer la información referente a este encuentro, tienes la oportunidad de comentar el juego con nosotros.