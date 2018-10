Felipe Aguilar: "No fue nuestro mejor partido"

Con mucha preocupación fueron los instantes en el que el defensa de Atlético Nacional Felipe Aguilar se descompuso en el piso y tuvo que ser sustituido al minuto siete del segundo tiempo. La vorágine del encuentro ante Patriotas forzó a que el antioqueño sufriera una indigestión que afectara su rendimiento. La demora cerca de hora y media mientras reestablecían el fluido eléctrico le pasó factura a Aguilar quien no pasó un buen momento en el estadio La Independencia de Tunja.

Al final del encuentro y con la claridad de lo que le había sucedido, Felipe habló con los medios de comunicación presentes en Tunja donde explicó algunos pasajes del partido y como el equipo 'verdolaga' tendrá que revertir el 2-3 la próxima semana en Medellín.

"Fue un resultado adverso para nosotros, no fue nuestro mejor partido, nos equivocamos, ellos pudieron convertir y fueron más efectivos, además que hicieron un gran juego", explicó el ex jugador de Alianza Petrolera.

Sobre su problema de salud que lo forzó abandonar el campo cuando el partido iba igualado 2-2 aclaró que "salí por el tema de la luz, el tiempo entre la última comida y la hora del partido fue mucho. Comí algo en el camerino, no mucho porque no me quise sentir pesado. Con el pasar de los minutos me tocó luchar con mareo, náuseas y ya para el segundo tiempo estaba completamente ido y no fui capaz de seguir jugando".

Con la esperanza de lograr la victoria el próximo miércoles en su casa y ante su hinchada, el número 3 'verdolaga' expresó que "el 2-2 era un resultado positivo, luego de remontar ambos marcadores adversos. Luego ellos aprovechan la oportunidad y se llevan una victoria merecida".

Atlético Nacional volverá a enfrentarse a Patriotas el próximo miércoles 30 de agosto desde las 7:30 p.m. en el 'coloso de la 74', la ilusión sigue intacta y la defensa del título la quieren hacer así ya tengan su cupo a la próxima Copa Libertadores.