David González: " Me sentí cómodo, con mucha seguridad"

David González tuvo una actuación destacada defendiendo el arco del Deportivo Independiente Medellín en el clásico paisa. El guardamenta afirmó que el orden y la concentración fueron factores claves para el triunfo 1-0 frente a Atlético Nacional.

"La concentración atrás ayudó, saber en cuáles momentos atacar, los muchachos de arriba fueron certeros y punzates. Nacional dejó unos espacios que nos hubieran permitido estar más adelante en el marcador". Fueron las palabras de González.

Para el arquero, el equipo doblegó al rival y se entregó hasta el minuto 94 a pesar de terminar jugando con 10 hombres; y eso hace que el resultado sea "bien merecido" como afirmó él.

Posterior al encuentro, el técnico Juan José Peláez afirmó que el Medellín jugó con corazón. David González concuerda con esa opinión, para él: "se vio corazón y más después de la expulsión de Felipe Álvarez por que en el banco no teníamos su posición para reemplazarlo, además, logramos sacar el arco en cero frente a un equipo como Nacional y eso es muy reconfortante".

El arquero se mostró seguro en sus actuaciones durante el partido a lo que afirmó que: "Me sentí cómodo, con mucha seguridad. Este tipo de partidos a mí siempre me han dado este plus; hay que transmitir esa tranquilidad y hacer que el jugador entienda que es un partido más y que obviamente, se juega contra un rival de mucho peso y había que sacar el resultado como fuera".