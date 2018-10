Juan José Peláez: "Medellín es puro corazón con orden táctico"

Deportivo Independiente Medellín, se quedó con el clásico antioqueño número 295 tras vencer (1-0) al Atlético Nacional. Al término del compromiso el director técnico del cuadro 'rojo' manifestó las sensaciones que dejó el juego y aprovechó para explicar el porqué de ciertas decisiones.

Más allá de los tres puntos y a euforia que significa salir victorioso de un clásico, Juan José Peláez se mostró consciente de las debilidades y el tipo de juego al que se vieron obligados a plantear: "Hay diferencias en las nóminas, ellos tiene nómina más amplia. Medellín es un equipo con deficiencias nominales" dijo el técnico 'rojo' quien además aclaró el motivo por el cual jugaron con doble línea de cuatro: "el rival tiene tiene mucha capacidad por las bandas, había que hacer una buena presencia".

Ante la postura defensiva exhibida por el elenco 'rojo', Peláez ratificó que pasó más por las virtudes del contrario: "nacional le maneja la pelota al Medellín, la meneja a nivel sudamericano y se la maneja a cualquier rival en Colombia. Nacional tiene ese concepto muy claro en su ADN. No era deseo de Peláez, ni del DIM entregarle la pelota al rival".

Por otra parte, reconoció la entrega que demostró el equipo cuando se encontraba en inferioridad numérica y tras cambios obligados por lesiones de sus jugadores: "queremos salir jugando bien, a veces por intentarlo hacerlo bien se puede equivocar. Aunque me parece que Medellín es puro corazón con orden táctico y eso es vital no solo al momento de defender sino también cuando toca atacar. Hoy no fueron individualidades, fue un equipo y la táctica le posibilitó aguantar el intento de empate de Nacional".

A pesar del triunfo quedó el sinsabor de que las lesiones se hicieron presentes para el plantel 'poderoso', sobre ello el 'cabezón' dijo: "lo de Quintero no es tan grave, espero que no. Insisto la nómina es corta y hay limitaciones. Ahora vamos a ver a Elacio por el sector derecho y Yulián Gómez por izquierda. Jonathan Lopera, salió adolorido, esperemos si puede estar para el miércoles, sino agarramos de lo que tenemos, pero el resto del equipo nos tiene que arropar y mostrar esa fortaleza mental".

A modo de conclusión, el D.T del 'equipo del pueblo' se mostró satisfecho con sus dirigidos y dejó la consigna de que seguirán trabajando en busca de una mejor versión: "me siento contento y plácido con un equipo que lo entrega todo. En la vida y en cualquier actividad no es más la aptitud que la actitud, primero son la ganas, primero la actitud, después le ponemos el arte. Medellín cumple esto al pie de la letra".