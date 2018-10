Millonarios volvió a sumar de tres y se metió en los ocho (1-0)

19:58 - Esto fue todo por hoy de nuestra parte. No se despegue de VAVEL.com para seguir la mejor información del fútbol profesional colombiano y el deporte en general. Feliz noche y hasta la próxima.

19:55 - La próxima fecha Millonarios visitará a Atlético Nacional y Alianza Petrolera recibirá a Envigado.

19:55 - Con este resultado Millonarios queda parcialmente ubicado en la séptima casilla de la tabla con 16 puntos; Alianza Petrolera en la décima casilla con 13 puntos.

19:55 - Millonarios metió la que tenía que meter gracias a Andrés Cadavid y sumó de tres puntos que lo meten en los ocho mejores. Alianza Petrolera quedará por fuera esta fecha.

¡FINALIZA EL PARTIDO! Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

92' Remate de Aponzá que salvó el portero.

90' Se jugarán cuatro minutos más.

89' Último cambio en Millonarios. SALE Mosquera, ENTRA Christian Huérfano.

87' Remate colocado de Valencia que se fue desviado.

87' Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

84' Remate de Rojas que va al tiro de esquina.

81' De contragolpe iniciado por Matías de los Santos, Aponzá amagó al arquero y el balón le salió un poco largo. Remató y dio en un defensor de Alianza Petrolera.

80' Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

77' Amonestado Rojas por ingresar sin autorización del árbitro.

76' Segundo cambio en Millonarios. SALE amonestado Duque, ENTRA Henry Rojas.

75' Buscó Silva un pase de la muerte pero Grazziani se estiró y salvó a la visita.

73' Fuera de lugar de Aponzá.

71' de los Santos ejecutó el tiro libre y el balón se fue muy desviado.

70' Tiro libre a favor de los locales.

68' Último cambio en Alianza Petrolera. SALE Torres, ENTRA Romir Balanta.

68' Cambio en Millonarios. SALE Núñez, ENTRA Robinson Aponzá.

68' Remate de Palacios que se fue muy desviado.

66' Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

63' Remate de Núñez que se va sobre el arco de Grazziani.

61' Este segundo tiempo ha estado más movido. Con más llegadas a los arcos y más acción de los porteros.

61' Cambio en Alianza Petrolera. SALE Palacios, ENTRA Roger Torres.

60' Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

55' Remate de Silva que ataja el portero.

54' Amarilla para Palacios en la visita por falta sobre Jair Palacios.

54' Remate de Banguero que sale desviado.

52' Amarilla para Matías de los Santos por agarrar a Arango.

50' Amarilla para Domínguez.

47' Remate de Palacios que salva Vikonis.

47' Jair Palacios salva a Millonarios del empate.

45' COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO: Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

19:04 - Cambio en Alianza Petrolera. SALE Flórez, ENTRA Diego Barreto.

18:55 - Primer tiempo entretenido en El Campín. Millonarios aprovechó en el primer minuto de juego la apertura del marcador y eso influyó en el estado anímico de los jugadores de Alianza Petrolera, que no logran reaccionar y sólo buscan atacar con balones profundos, en búsqueda de la espalda de los laterales azules, mientras que los embajadores buscan con dominio del balón y apertura de bandas, el segundo tanto del partido.

¡FINALIZA EL PRIMER TIEMPO! Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

45' Se jugará un minuto más.

44' Cabezazo de Núñez que atajó Grazziani.

42' Cadavid fue nuevamente a buscar el cabezazo pero hubo falta en el área.

42' Nuevo tiro de esquina a favor azul.

40' El balón permanece en el área de Millonarios, que busca ampliar el marcador lo más rápido posible.

35' Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

34' Contragolpe azul donde Valencia remata muy suave y el balón lo atajó Grazziani.

32' Amarilla para Briceño por fuerte entrada sobre Cadavid. Tiro libre a favor azul.

31' Se reanuda el juego y Arias es sacado en camilla.

30' Se detiene el juego debido a que César Arias es atendido en el medio campo.

28' Nuevo fuera de lugar de Mosquera.

27' Remate de Domínguez que se va muy desviado.

25' Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

23' Intenta reaccionar Alianza Petrolera, buscando balones en profundidad para sorprender a los locales.

22' Llegada con peligro de Torres, quien pasó el balón al área y Cadavid rechazó el esférico.

21' El cobro no llevó peligro al arco de Alianza Petrolera.

20' Cuarto tiro de esquina a favor azul.

18' Amarilla para Valencia por falta sobre Ríos.

16' Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

14' En fuera de juego estaba Mosquera.

13' Centro de Silva y Grazziani ataja sin problemas.

13' Tiro de esquina a favor azul.

12' Es Millonarios quien tiene la posesión del balón, buscando ampliar el marcador. Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

8' Amarilla para Flórez por falta sobre Palacios.

8' En los primeros minutos de juego y tras la anotación, Millonarios busca el manejo de la pelota para no tener peligro en su arco. Alianza Petrolera no logra reaccionar.

6' Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

4' Fuera de lugar de Maximiliano Núñez.

4' Remate de Briceño que se fue muy encima del arco de Vikonis.

3' Tiro libre a favor de la visita.

2' Domínguez cobró el tiro de esquina y Andrés Cadavid se adelantó para cabecear el balón. Millonarios 1-0 Alianza Petrolera.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Cadavid abre el marcador.

1' Remate de Núñez que va al tiro de esquina.

0' ¡TOCA EL BALÓN LA VISITA Y COMIENZA EL PARTIDO EN EL CAMPÍN! Millonarios 0-0 Alianza Petrolera.

18:00 - Los capitanes son Andrés Cadavid por Millonarios y César Arias por Alianza Petrolera.

17:58 - Alianza Petrolera jugará con camiseta blanca, pantaloneta negra y medias blancas. Millonarios lo hará con su camiseta azul, pantaloneta blanca y medias azules.

17:58 - Actos de protocolo en El Campín.

17:50 - Así se encuentra la tabla de posiciones luego del empate a tres goles entre Atlético Huila y Jaguares; y el empate parcial entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. De ganar, Millonarios aseguraría esta fecha su cupo entre los ocho mejores. Si Alianza Petrolera pierde, podría salir del selecto grupo.

17:40 - Ya los jugadores de ambos equipos hicieron su calentamiento previo al encuentro y se preparan para salir a los actos de protocolo.

Formación titular de Millonarios: Nicolás Vikonis; Felipe Banguero, Andrés Cadavid, Matías de los Santos, Jair Palacios; Juan Guillermo Domínguez, Jhon Duque; Harold Santiago Mosquera, David Silva, Maximiliano Núñez; Jader Valencia. Dirige: Miguel Ángel Russo.

Formación titular de Alianza Petrolera: Pier Grazziani; Abraham Stringel, Luciano Ospina, Daniel Briceño, Leonardo Saldaña; Edwin Torres, Juan David Ríos, Fredy Flórez, Manuel Palacios; Estéfano Arango, César Arias. Dirige: Jorge Luis Bernal.

17:25 - Así se encuentra El Campín a esta hora. Foto: @VamosMILLOS1980.

¡Buenas tardes! Los invitamos a seguir el partido Millonarios vs Alianza Petrolera en vivo por la Fecha 11 de la Liga Águila 2017-II. El partido se disputará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá, a partir de las 18:00 horas. Si tienen alguna duda o comentario sobre el juego, no duden en escribirme a mi cuenta de twitter: @elabuelo_mfc, o a Millonarios VAVEL, @MillosVAVEL. ¡Bienvenidos!

El último duelo que disputaron estos dos equipos fue por los octavos de final de la Copa Águila 2017. En Barrancabermeja el partido terminó igualado a dos goles, con tantos de Barreto, Arias y Tavima en propia puerta para los locales, Harold Santiago Mosquera hizo el tanto azul; y en Bogotá el marcador favoreció a los embajadores, luego de las anotaciones de Duvier Riascos y Maximiliano Núñez.

Este importante partido de la jornada sabatina entre Millonarios y Alianza Petrolera será un duelo importante para ambas escuadras necesitadas de tres puntos en sus aspiraciones a clasificar. Este será el control de aceite para Miguel Ángel Russo y salir de las malas rachas en cuanto a resultados.

“Va a ser importante manejar los tiempos y no desesperarnos. En la medida que nosotros no renunciemos a nuestra idea de juego, seguramente vamos a tener más chances de llevarnos los tres puntos. Alianza Petrolera es un equipo con buen pie, les gusta salir jugando, hay que hacerles una presión alta, quitarles la pelota y hacerles daño con la misma” comentó a AS Colombia, Jhon Duque, volante de Millonarios.

Estos son los 18 jugadores convocados por Miguel Ángel Russo para esta tarde-noche en El Campín. Como novedades aparecen los regresos de Andrés Cadavid y la convocatoria de Andrés Felipe Román.

Estos son los 18 jugadores que el profesor Jorge Luis Bernal convocó para el partido de esta noche. Se destacan los regresos de Abraham Stringel, Leonardo Saldaña, Manuel Palacios y Edwin Torres.

“A Alianza Petrolera lo respeto. Tiene una forma de juego, pero tenemos retomar la tranquilidad, la calma, la dinámica y la precisión que necesitamos, Ya pasamos por estas situaciones y hemos hecho una buena autocritica de todo, pasando por la mía” fueron las palabras de Miguel Ángel Russo en la más reciente rueda de prensa azul.

Millonarios y Alianza Petrolera se han enfrentado en 11 ocasiones, donde los azules han salido victoriosos en seis encuentros, se registra un empate y cuatro victorias petroleras.

El último encuentro del equipo aurinegro fuera de su casa fue la fecha inmediatamente anterior, donde visitó al Atlético Bucaramanga y cayó por la mínima diferencia.

Por otra parte el equipo visitante, Alianza Petrolera, metido entre los ocho mejores hasta el momento con 14 unidades y ubicándose en la séptima casilla, buscarán regresar al triunfo que les es esquivo desde hace dos fechas.

El último encuentro que los embajadores disputaron en El Campín fue en la victoria por la mínima diferencia ante Jaguares de Córdoba, partido que se disputó a puerta cerrada y fue un aliciente del que se pensó, serviría para seguir con buen impulso anímico.

El equipo local en esta tarde-noche, Millonarios, no atraviesa un buen momento en la Liga, pues ha sumado 13 puntos en las 10 fechas anteriores, que lo ubican en la novena casilla de la tabla de posiciones. Además, fue eliminado de la Copa Águila, donde se esperaba desde las directivas azules que el equipo siguiera avanzando.