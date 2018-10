Jhon Edison Mosquera: "A partir de estas victorias, espero que lleguen más"

Con trabajo y aplicación táctica, el lateral izquierdo Jhon Edison Mosquera fue titular en la victoria de ayer 2-0 de Atlético Nacional sobre Chivas de Guadalajara en Estados Unidos. Para el vallecaucano fue un buen encuentro no solo por ganar, sino porque el equipo mostró una buena cara jugando en conjunto.

Al final del partido, Mosquera habló con los medios de comunicación donde dejó sus sensaciones de este juego. "Hicimos un partido inteligente, en la primera parte tuvimos la pelota, aunque por momentos se nos complicaba un poco. Luego del descanso salimos con más ritmo y por fortuna llegaron los goles. Contento por esta victoria que nos da más fuerza para seguir luchando, el trabajo que se está haciendo es bueno. Después de esta victoria que vengan muchas más".

Sobre el juego ante Chivas, el vallecaucano dijo que "sabíamos que teníamos más pólvora en el banco, lástima que no llegaron más goles pero cuando sabes que tienes buenos jugadores, con la grandeza que han tenido en sus carreras. Hicimos dos goles, pudimos superar a este duro rival, lo importante es seguir mejorando".

En cuanto a su desempeño como lateral izquierdo, Jhon Edison Mosquera declaró que "en mis comienzos como jugador era lateral izquierdo, en esa posición me siento muy cómodo. Yo sigo trabajando, el profe (Lillo) me está ubicando por el lado izquierdo, solo me queda trabajar todos los días con mucha fuerza".

Finalmente, para el ex jugador del Bohemians, Alcoyano, entre otros es importante volver a retomar la senda del triunfo, fundamental para los encuentros que vienen por la Liga Águila, donde marchan cuartos con 19 puntos en 10 partidos disputados.

"Se trata eso de coger confianza, seguir trabajando. A partir de estas victorias, espero que lleguen más, con la cabeza arriba. Entre más confianza tengamos todo será más fácil. Además tenemos compañeros muy buenos que siempre quieren ganar".