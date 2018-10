Eduardo Silva Meluk: "Lo más triste es que da mucho que pensar y eso hay que hablarlo con la Dimayor"

Nicolás Rodríguez fue el juez encargado de imponer justicia en el juego del día de ayer, pero más que justicia, generó polémica al anular un gol al DIM.

“Es inaudito que esto nos pase en la casa de nosotros y es algo que tiene que mejorar mucho en el fútbol colombiano”, fueron algunas de las palabras de Silva Meluk.

La más polémica de las jugadas, fue el momento en que Rodríguez decidió no validar el gol y prefirió pitar una falta. El juez no aplicó la norma de la ley de ventaja que le correspondía al Poderoso, que con ese tanto que anotó se adelantaría en el marcador 2-1.

“Es triste que venga un árbitro tan mediocre a pitar una semifinal del fútbol colombiano donde no solo lo vimos nosotros, lo puede discutir todo el fútbol colombiano y que además afecta en este caso a nuestro equipo”, expresó el presidente del Medellín.

“Hay que seguir insistiendo con la Federación Colombiana de Fútbol, porque estas cosas tan fuertes no pueden seguir pasando”, concluyó Meluk.

Por otro lado, el técnico Juan José Peláez también se pronunció respecto al tema.:

“El arbitraje estuvo mal, no solamente como terminó el partido por el detalle de la norma de ventaja, porque la aplicó casi todo el partido y en esa no la aplicó. Hubo muchos detalles, no quiero profundizar, el fútbol tiene accidentes que determinan a veces el curso y el resultado de los partidos”, mencionó el dt del Poderoso.

El 27 de septiembre de dará la definición del finalista de la Copa Águila, quien se tendría que enfrentar al ganador de la llave entre Patriotas y Junior.