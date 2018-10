Rodrigo Erramuspe: "Fue una prueba de personalidad enfrentar 45 minutos con un jugador menos"

El Independiente Medellín se prepara para recibir a Águilas Doradas, juego donde habrá posibles cambios en la formación titular con respecto a la alineación que cerró el empate en la ciudad de Bucaramanga. Una obligada por la expulsión del creativo Juan Fernando Quintero, que sería sustituido por Daniel Cataño y otras dos por decisión técnica.

Las tres dos serían Leonardo Castro por Juan Fernando Caicedo en el frene de ataque, zona de juego donde el conjunto escarlata no ha brillado durante el semestre. Y el regreso del juvenil Sebastián Macías por la banda izquierda, que estuvo por fuera 6 meses por una lesión que lo apartó de las canchas.

Con respecto al empate del pasado lunes, el defensa Rodrigo Erramuspe habló para los medios y destacó lo complicado que fue haber sacado adelante el partido pasado. Pues fue todo un reto seguir con 10 jugadores los 45 minutos restantes.

“Fue una prueba de personalidad enfrentar 45 minutos con un jugador menos. Creo que lo afrontamos de buena manera, las únicas que tuvieron fueron la del gol y la del penal, que creo que no era. El punto va a servir si ganamos acá” manifestó el zaguero.

El Poderoso no conoce la victoria desde la fecha 10 cuando se llevó los 3 puntos del clásico antioqueño, pero desde entonces no ha sumado o solo a acumulado de a una unidad. Por lo que el defensa argentino y sus compañeros quieren aprovechar el partido de hoy ante su gente para volver a sumar de a 3 y no tambalear en el grupo de los 8.

“A medida que van pasando los partidos nos sentimos más seguros. El otro día al quedarnos con uno menos, lo pudimos sacar adelante. Estamos tranquilos para seguir trabajando. No se dieron algunos resultados que queríamos, pero estamos en semifinales de Copa Colombia y en el torneo vamos quintos. No es una posición que queremos, pero depende de nosotros; debemos revertir la imagen y jugar mejor porque tenemos el potencial para eso” declaró Erramuspe.

Para cerrar, el defensa hizo alusión al rival de esta tarde, que para él es injusto que se encuentren en la última posición del torneo. Por las buenas presentaciones que ha hecho y por otra parte se enfocó en el jugador Agustín Vuletich, al cual considera complicado de enfrentar por su potencia física.

El encuentro entre Águilas y el Poderoso será en la tarde del sábado 23 de septiembre a las 4:00 p.m. En el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Juego válido por la fecha 13 de la Liga Águila 2017-II.