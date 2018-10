Diego Arias: “Estamos trabajando con mucha convicción y confiamos en las indicaciones del cuerpo técnico”

No han pasado 24 horas de la victoria 2-0 contra Envigado y Atlético Nacional ya está preparando el partido que jugará entre semana contra Cortuluá, equipo que viene de ser derrotado de local 1-3 ante Jaguares de Córdoba.

Diego Arias, jugador que fue suplente el día de ayer en el Parque Estadio Sur, dijo que el juego fue bueno para el equipo, no sólo por el resultado final, sino también por la manera en cómo jugaron en los noventa minutos.

“Ayer tuvimos un gran partido, no sólo por el resultado, sino el trámite fue muy bueno, controlamos el juego, tuvimos las posibilidades y estuvimos más cerca del arco contrario, creo que casi todo el partido. Afortunadamente pudimos conseguir los goles que nos dieron la victoria”, sostuvo el volante de Atlético Nacional.

Arias, quien compite a diario por la titular con Edwin Valencia, Raúl Loaiza y Gorka Elustondo, expuso que no sabe si el equipo se deba proteger de lo que sucede afuera, pero confían en lo que hace el cuerpo técnico encabezado por Juan Manuel Lillo.

“No sé si debamos blindarnos de algo, solamente estamos trabajando con mucha convicción, confiamos en las indicaciones del cuerpo técnico y en la manera como cada uno de los entrenamientos se enfoca con dirección al partido y a mejorar nuestra idea. Y creemos firmemente en que podemos conseguir los objetivos con esta manera de trabajo”, añadió.

Acerca de los malos comentarios que están haciendo hacia el cuerpo técnico actual y la manera en cómo está jugando el equipo, el jugador de 32 años de edad comentó que no toda la hinchada está inconforme con la situación actual, pero que si hay varios hinchas que relacionan los resultados con el estilo de juego.

“Realmente no sé, porque probablemente entrevistaron a dos o tres personas y entonces se dice que son muchas las que no están de acuerdo, realmente no tengo toda la información, pero sí sé que algunas personas relacionan los resultados con la manera de jugar. Creo que algunos partidos nosotros hemos empatado y perdido, y hemos jugado bien, y en algunos pocos hemos ganado y el trámite no fue tan bueno”, aseguró Diego.

Para finalizar, Diego Arias expresó que Cortuluá -próximo rival de Atlético Nacional- tiene jugadores rápidos y fuertes, y creen que el rival tendrá la defensa cercana al arco de ellos, lo que seguramente los complicará para crear opciones claras de gol.