Previa Rionegro Águilas vs Deportivo Pasto: el verdugo histórico del 'tricolor'

Este no ha sido el torneo de Rionegro Águilas ni de Deportivo Pasto. Entre los dos juntos no suman ni siquiera el total de unidades que tiene el actual líder Atlético Nacional. Aunque el equipo nariñense tiene una mínima chance de clasificar, es casi nula, por lo que se puede decir que ambos clubes se encuentran eliminados de los play-offs.

Rionegro acumula 12 puntos y es último en la tabla de posiciones. Sin embargo viene de dos victorias consecutivas. Una a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot dos goles (Agustín Vuletich X2) por uno y la otra a Independiente Santa Fe, en condición de local, por el mismo marcador con anotaciones de Agustín Vuletich y Rivaldo Correa para las Águilas.

Por el otro lado, Deportivo Pasto no encuentra el camino de la victoria desde que enfrentó a Atlético Nacional hace un mes. Desde aquel suceso, ha cosechado una derrota y un empate. En dichos encuentros, no pudo anotar ni un gol, aunque intentó un total de 27 tiros, de los cuales 8 fueron a puerta. Suma solamente 15 puntos en el actual campeonato y se ubica en la decimosexta posición. Si no es por un milagro, es muy complicado que clasifiquen. En la presente campaña, no ha podido ganar como visitante, y es el equipo que más ha concedido goles en esta condición. Se dice que Wilfrido De La Rosa y Kelvin Osorio actuarán en esta contienda, jugadores que no son habituales en el esquema de Fabio Torres.

Entre ambas escuadras, se han jugado 13 duelos en torneos cortos, de los cuales Deportivo Pasto ha salido victorioso en solamente uno. Ocho derrotas y cuatro empates completan la estadística. Dicho encuentro favorecedor para el equipo de Flabio se dio en la campaña 2013-1.

El partido se jugará a las 7:30 p.m., este domingo. El estadio Alberto Grisales, con capacidad de 14.000 espectadores, albergará el encuentro.