Franco Armani: "Nos sentimos fuertes para conquistar esta Liga"

Atlético Nacional se pone a punto de cara al encuentro del próximo sábado ante Tigres FC por la fecha 17 en la Liga Águila 2017-II. El arquero Franco Armani analizó lo que puede ser este partido y como ha ido adelantando las labores para seguir a la vanguardia en la tabla de posiciones.

"Se ha trabajado muy bien estas semanas con lo que nos hace falta, la semana pasada tuvimos mayor intensidad, con mucho trabajo de definición. Esta semana es más tranquila con trabajos más cortos porque el sábado tenemos competencia", expresó el argentino.

Sobre los resultados estrechos en los últimos partidos donde ha conseguido importantes victorias el 'milagroso de Casilda' remarcó que; "Tenemos que cerrar mejor los partidos. En los últimos encuentros loe hemos terminado con lo justo y las opciones las tenemos, hay que tratar de convertirlas dándole un respiro al equipo".

Hablando de Tigres, rival del próximo sábado en el que todavía no se sabe si se juega en el Campín o en el metropolitano de Techo Armani comentó que "es un rival complicado, con jugadores jóvenes con mucho compromiso, estado físico, contragolpeador. Por lo que le he visto espera como lo hacen muchos equipos contra Nacional, por nosotros tenemos que tomar nuestras precauciones, sabemos el rival todo lo que se juega contra nosotros".

Este segundo semestre ha sido tranquilo para el equipo 'verdolaga', puesto que no ha tenido sino una sola competencia que es la Liga, el cancerbero subrayó que "no nos perjudica, por el contrario siempre estamos esforzándonos día a día, entre nosotros haciendo trabajos específicos. Extrañamos la competencia, pero uno siempre se exige al máximo para llegar bien al día que nos toque jugar".

En cuanto al planteo ofensivo que quiere Juan Manuel Lillo, Armani resaltó que "obviamente tomamos riesgos porque es el juego que nos gusta, pero si han visto los partidos, el arco lo hemos sacado en cero y hemos estado más fuertes en la zona defensiva. Esas precauciones están, pero nos sentimos cómodos con ese juego".

Además el argentino comentó que "uno se siente cómodo con el juego del equipo y es lo que piden. La defensa nuestra está en mitad de cancha, el arquero debe estar atento a una pelota que vaya detrás de los defensores. Me siento cómodo con mucha confianza, en la 'era' de Juan Carlos (Osorio) lo hacíamos y ahora toca tomarlo de vuelta".

Ante la racha de partidos con el arco invicto, Franco afirmó que "la idea de todos los partidos es mantener el arco en cero, darle confianza a la línea defensiva. Cada partido uno trata de mantener el arco en cero que eso nos va a acercar más a la victoria".

Finalmente, Armani ve a un Nacional que peleará el campeonato. "Nos sentimos fuertes para conquistar esta Liga. Es el único torneo que nos queda. Desde que el equipo arrancó hasta ahora hemos estado mejor, jugando muy bien. Queremos terminar primeros, Nacional demanda en conseguir títulos", concluyó.

Destino 'Tricolor'

Franco Armani adelanta sus trámites para conseguir la nacionalidad colombiana, este proceso demanda tiempo pero se muestra confiado en que si resulta y tiene la oportunidad va a tomarla para pelear por un lugar en el equipo de José Pékerman.

"Hay que esperar, los papeles todavía no están. El club me está ayudando para obtener la nacionalización. A la gente le agradezco por tenerme en cuenta a la hora de poder jugar en Colombia. Yo lo tomo con tranquilidad, escucho comentarios pero hasta ahora no tengo nada, los papeles apenas se presentaron. Me interesa y he esperado mucho tiempo que me llamen en mi país, al no tenerme en cuenta allá, me gustaría jugar en Colombia", remarcó.