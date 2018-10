Con solvencia, Junior se llevó una histórica victoria de Recife (0-2)

20:42 Hasta aquí llegamos a nuestro cubrimiento, los acompañó Juancho Serrano (en twitter @juanchoserran8) sigan la Copa Sudamericana y el mejor fútbol internacional en VAVEL.COM Feliz noche.

20:41 La vuelta se jugará en Barranquilla el próximo 4 de noviembre. ¡A llenar el Metropolitano!

20:40 El equipo 'tiburón' no ganaba en Brasil desde 1984. De superar esta fase enfrentará en semifinales al ganador de la llave entre Flamengo y Fluminense.

90'+3 FINALIZA EL PARTIDO, VICTORIA DE JUNIOR 2-0 EN BRASIL.

90' Se jugarán dos minutos de adición.

89' Tarjera amarilla para Anselmo.

88' Tarjeta amarilla para Juninho.

87' Cambio en Junior, se retira Yimmi Chará, ingresa Jarlan Barrera.

87' Ocasión para Junior! Nuevamente Teo mano a mano la tira desviada.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JUNIOR! NUEVAMENTE GONZÁLEZ AUMENTA LA VENTAJA, GANA EL TIBURÓN 2-0.

83' Falta de André a favor del Junior.

80' La inclusión de Mier le dio un cambio de aire al Junior que se torna peligroso ante un local que está casi resignado.

79' Ocasión para Junior! Remate desviado de Teo, solo, soooooooooooolo debajo del arco.

77' Ocasión para Junior! Remate de Chará que controló Magrao.

76' Cambio en Sport Recife, salió Rogerio ingresó Juninho.

74' Tarjeta amarilla para González por fingir una falta dentro del área.

73' Se acerca con peligro el local, necesita igualar el marcador para no sufrir en Barranquilla.

70' Pase desde el sector izquierdo de Mier luego de una jugada con Teo, luego el uruguayo mete un pase filtrado para que González llegara para definir con sutileza. Gana el tiburón a 20 del final.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE JUNIOR GONZÁLEZ MARCA PARA EL EQUIPO TIBURÓN!

69' Cambio en Junior, se retira Roberto Ovelar, ingresa Matías Mier.

67' Diego Souza cobrará un tiro libre peligroso a favor de Sport Recife.

66' El partido cayó en un pozo donde la pelota no sale del mitad del campo. Además de estar muy cortado.

63' Nuevamente Junior cae en la fuerza física del rival y lleva la peor parte. Momentos oscuros en el equipo visitante.

60' Partido detenido por choque entre Perez y Souza. Pérez fue amonestado.

59' Remate de Lenis en el palo. Se salvó Junior.

58' Remate de Ovelar que controla Magrao.

56' Tarjeta amarilla para Germán Gutiérrez.

55' Ocasión para Sport Recife! centro de costado que logró desviar la zaga juniorista.

54' Ahora quien tiene la pelota es el equipo brasileño, pero no logra llegar con limpieza.

51' A diferencia de la primera mitad donde llegaba con un poco más de solvencia. Este Junior está siendo más aparatoso a la hora de inquietar el campo contrario.

50' Falta de Roberto Ovelar sobre Magrao.

47' Ocasión para Sport! jugada de Souza que terminó en las manos de Viera.

46' Partido de ida y vuelta, la dinámica de la segunda mitad incrementó tras el descanso.

45' Comenzó el segundo tiempo. Sport Recife 0-0 Junior.

19:50 Cambio en Sport Recife, se retira Rodrigo e ingresa Reinaldo Lenis. En Junior se mantiene el mismo equipo que terminó el primer tiempo.

19:49 Equipos en el terreno de juego, va a comenzar la etapa complementaria.

45'+2 Finaliza el primer tiempo con empate sin goles entre Sport Recife y Junior de Barranquilla.

45' Se jugarán dos minutos más.

45' Tarjeta amarilla para Leonardo Pico.

40' Remate de Chará desviado.

36' El partido cayó en un pozo de juego. Junior intenta recuperar el dominio, pero los brasileños se repliegan con solvencia.

30' Nuevamente el partido está cortado. Sport Recife recurre a la fuerza para recostar al Junior en su campo.

28' Contragolpe de Junior que terminó en tiro de esquina para los colombianos.

27' Tiro de esquina a favor de Sport Recife.

24' Falta de Junior. Amonestado Ávila en el equipo colombiano.

23' Partido de ida y vuelta con ritmo en ambos equipos, Junior lo intenta pero no logra llegar con comodidad en la portería local.

21' Jugada peligrosa a favor del Junior anulada por fuera de lugar de Teófilo Gutiérrez.

20' Incursión de Chará por el sector izquierdo que derivó en tiro de esquina.

19' Ahora el que domina es el local. La fuerza la encaminó a su favor.

17' Tiro libre de Sport que desvía la zaga barranquillera en un nuevo tiro de esquina.

15' Partido centrado en el centro del campo. Sigue el análisis de ambos equipos buscando donde hacer daño. Por ahora es más el equipo colombiano.

13' Remate de Rogerio que se va desviado del arco custodiado por Viera.

11' Ocasión para Junior! Ovelar no logró contener la pelota al momento de definir.

10' Nuevamente Sport desbordando por el sector derecho pero sin precisión. Saca de meta Sebastián Viera.

9' Desborde de Rogerio que cortó Ávila al tiro de esquina.

8' Yimmi Chará cobrará el primer tiro de esquina del partido.

7' Nuevamente Sport cortando el juego del equipo barranquillero. Partido rocoso.

6' Recife intenta por las bandas acercarse a la meta de Viera, pero sin ideas.

4' Ocasión para Junior! Yonny González no logra conectar bien la pelota luego de una gran jugada entre Chará y Teo. Se acerca el tiburón.

3' Junior teje jugadas con agilidad mientras Sport intenta con más fuerza que juego.

2' Tarjeta amarilla para Diego Souza en Sport Recife.

2' Partido cortado, Sport quiere imponer con fuerza su estilo de juego.

1' González se fue con la pelota, pero fue derrivado por Henríquez. De a poco se acomoda la visita ante un local que espera con cautela.

Arrancó el partido.

18:44 Equipos formados en el terreno de juego, sacará el local Sport Recife.

18:38 Comienzan los actos protocolarios.

18:37 Equipos en cancha. Ambiente ensordecedor en el nordeste brasileño.

18:22 Poco a poco se van llenando las tribunas del estadio Ilha do Retiro. Los brasileños quieren marcar diferencia esta noche.

18:01 Por su parte, esta es la nómina titular de Junior para esta noche:

18:00 Esta es la titular confirmada de Sport Recife para esta noche:

Este partido estará al mando del juez central argentino Fernando Rapallini acompañado de los jueces de línea Ezequiel Brailovsky y Gustavo Russi también 'albicelestes'.

Pese a tener un estadio mundialista en Recife, el Sport opta por jugar en el Ilha do Retiro, su cancha con capacidad para 35.000 personas, donde espera que se llene para afrontar este duelo clave.

Junior: Sebastián Viera; Jonathan Ávila, Rafael Pérez, Germán Gutiérrez, Jesús Murillo; Victor Cantillo, James Sánchez, Leonardo Pico, Jarlan Barrera; Yimmi Chará, Teófilo Gutiérrez.

Sport Recife: Magrao, Samuel Xavier Oswaldo Henríquez, Sander, Durval; Diego Souza, Eugenio Mena, Patrick, Anselmo ;Rogério, André Felipe.

Posibles Alineaciones

En ambos equipos cuentan con lo mejor de sus nóminas para afrontar este partido. Tanto Sport como Junior se juegan gran parte del semestre en estos choques.

En Junior se destaca la dupla 'Cha-Teo', conformada por Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez. Esta delantera le pone 'picante' al 'rojiblanco' y quieren redondear este semestre con el 'triplete'.

Atentos en el equipo brasileño a Oswaldo Henríquez y Reinaldo Lenis, dos colombianos que hacen parte del Sport y que podrían hacerle daño a unos viejos conocidos. Además de Diego Souza, quien integra la convocatoria de Tite para los amistosos de la Selección brasileña para noviembre.

Mientras que para el uruguayo Julio Comesaña. “Estos equipos brasileños tienen otro fútbol, pegan y son fuertes. No nos deben sorprender. Si no somos rigurosos vamos a tener problemas. No venimos acá para que nos lleven por delante”, expresó antes de su viaje a tierras brasileñas.

Para Vanderlei Luxemburgo, este es el torneo al que le apuntó para 'salvar el año'. Luego de que la permanencia en la Serie A está casi asegurada. Sport buscará estar por primera vez en semifinales de un torneo CONMEBOL.

El último partido disputado en Brasil, fue por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2016 ante Chapecoense quien lo goleó 3-0 luego de que en Barranquilla los colombianos ganaran 1-0.

Sport es el séptimo equipo brasileño que enfrenta el equipo 'tiburón' por torneos CONMEBOL. (Santos, Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, Chapecoense, Gremio).

Junior no gana en Brasil desde hace 32 años, aquel hito fue cuando superó al Santos 3-1 en la fase de grupos de la Copa Libertadores 1984.

Junior jugó su último partido como visitante el 19 de octubre, cuando igualó 1-1 ante el DIM por la ida de la gran final en la Copa Águila 2017.

El último encuentro como local del Sport fue por la fecha 29 del Brasileirao el pasado 19 de octubre. En aquel partido empató 1-1 ante Santos.

Mientras que Junior es tercero de la Liga Águila 2017-II con 31 puntos y un partido menos que los punteros Santa Fe y Atlético Nacional. Además, está en la final de la Copa Águila donde igualó 1-1 con el DIM en la ida. El partido de vuelta se jugará el próximo 8 de noviembre en Barranquilla.

Actualmente, Sport ocupa el puesto 15 del Brasileirao con 35 puntos. Todavía con peligro de descenso, pues está a dos escalones de la 'zona roja'.

Mientras que Junior ingresó en segunda fase al ser el mejor perdedor de la fase previa de la Copa Libertadores 2017. Eliminó al Deportivo Cali y Cerro Porteño de Paraguay.

Para llegar a esta fase de cuartos de final, Sport Recife eliminó a Danubio de Uruguay, Arsenal de Sarandí y Ponte Preta de Brasil.

Por su parte, el equipo brasileño se verá las caras por primera vez ante un 'cafetero' en las siete participaciones que tiene Sport en torneos CONMEBOL.

Ante Sport Recife, es la primera vez que Junior lo enfrenta. Este será su tercer equipo brasileño que se mide por Copa Sudamericana. En 2004 ante Internacional y el año pasado contra Chapecoense, ambos en esta fase de cuartos de final, el equipo barranquillero quedó eliminado.

Será un partido de grandes emociones, por un lado está el onceno 'tiburón' único representante colombiano en esta competición de CONMEBOL. Al frente está el aguerrido equipo del nordeste brasileño que dio cuenta de rivales como Arsenal de Argentina, Ponte Preta, entre otros.

Hola que tal, bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Sport Recife y Junior de Barranquilla, encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2017.