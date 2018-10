Juan Manuel Lillo: "Logramos estructurar un trabajo para que nosotros juguemos un poco mejor"

Ya son 16 días en los que Atlético Nacional no tiene competencia por Liga Águila, el calendario y las diferentes dificultades hacen que este campeonato sea atípico. Sin embargo, para Juan Manuel Lillo no es excusa que ya no sea Tigres sino Patriotas el rival por la Fecha 18. "Nos cambiaron un rival en medio, teníamos la construcción para otro equipo (Tigres), pero logramos estructurar un trabajo para que nosotros juguemos un poco mejor", expresó.

Y es que el técnico español completó cuatro meses de trabajo manejando al vigente Campeón colombiano y de América. "Vamos bien, el día a día ha sido muy agradable. Tengo el gusto de estar rodeado con gente que me siento muy bien y dirijo jugadores con mucho talento, comportamiento y valores personales son inigualables. El hábitat de trabajo es formidable, estoy agraciado de estar todos los días", señaló.

Entrando en materia de un rival que ya lo enfrentó en dos oportunidades y no lo pudo vencer, Lillo comentó que "las precauciones no son otras que no logramos imponer lo que nosotros queremos, eran casi las mismas que cuando jugamos en Copa. Su estructura no cambia, vamos a intentar que esta vez tengamos una mejor contundencia".

Por esa memoria en el juego, podrían tener sorpresas por parte del equipo boyacense, algo que no tiene tan preocupado al entrenador 'verdolaga'. "No sabemos que rival tendremos que esperar. Yo creo que en la comprensión de juego colectiva puede ayudar para tener un mejor partido. Teóricamente seremos más armoniosos", aclaró.

Nacional, junto con Santa Fe y Junior ya tienen su tiquete para los 'playoffs', algo que para Lillo lo pone "contento de haber entrado con tiempo. Cuando ganamos el último partido fue definitiva la clasificación, estamos tranquilos para lo que sigue. En lo cotidiano nada cambia porque debemos estar focalizado que cada partido es el último", declaró.

Sobre el estilo de algunos rivales que vienen a 'meterse atrás' y buscan el contragolpe, Lillo dijo que pese a tener un estilo de juego, "el comportamiento nuestro depende de lo que plantee el rival, le pasan a varios equipos. No podemos ser inocentes ni románticos, hay que ser pragmáticos, intentar rematar al arco varias veces. A veces se puede ver lento, pero para mi es lo mejor porque en algún momento se logrará el gol. Hay que buscar los espacios y las condiciones que nos den".

Además, señaló como en entrevistas pasadas el sobreesfuerzo que hacen algunos rivales que visitan a Nacional lo da un "estimulo que nosotros no podemos compensar". "Enfrentarse con nosotros es su día. Debemos siempre motivarnos sin importar el rival", agregó.

En cuanto al panorama de lesionados está siendo más satisfactorio. Christian Mafla regresó a trabajos con el grupo y ahora solo queda Daniel Bocanegra, Rodin Quiñones y Camilo Vargas en el departamento médico. Lillo comentó que los que retornaron podrían ser de la partida y que es "bienvenido contar con la mayor cantidad de elementos".

Llegadas de jugadores y su llamado a Chile

Desde hace algunos días se vienen manejando varios nombres que llegarían a reforzar el equipo 'verdolaga' en el 2018. Sobre ese tema habló el ibérico. "En ningún momento se ha dejado de gestionar jugadores. Se hablan de muchos jugadores pero no lo se, la idea es tener el mejor equipo posible a futuro. Más allá de mis decisiones, que jugadores se vayan o se lesionen. Estamos siempre proyectando el futuro".

De igual manera, Lillo se refirió ante una posible salida con rumbo a la Selección chilena, información que se venía manejando desde el país austral. "No se nada y no tengo nada que decir", sentenció.