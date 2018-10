Juan Manuel Lillo: "Le hacemos difícil al rival que pueda hacernos daño"

Tras superar a Patriotas por la fecha 18 de la Liga Águila 2017-II, Atlético Nacional recuperó la cima del campeonato con 37 puntos y un partido pendiente. Con la mirada en los 'playoffs' pero pensando en los partidos que le faltan para terminar la fase de todos contra todos, el entrenador español Juan Manuel Lillo destacó el trabajo colectivo y proyectó un buen remate de torneo.

Al final del partido, Lillo habló con los medios de comunicación presentes en el Atanasio Girardot.

"Hicimos los goles en el segundo tiempo, yo no vi cosas distintas. Ellos intentaron con Mauricio Gómez, pero de resto vi un primer tiempo más intenso y con más control. Tuvimos un buen rival, los matices del descanso tuvo la prioridad de salir por el sector derecho. A veces sale, otras no. Por fortuna todo se dio. El núcleo de juego fue parecido al de Once Caldas".

Sobre el buen presente del equipo, Lillo destacó que "el conseguir cinco victorias y mantener el arco en cero se consigue porque le hacemos difícil al rival que pueda hacernos daño".

Otro tema que ha cobrado importancia es el de la contundencia, a la cual el ibérico remarcó que "a todos nos gustaría tener más aciertos con todo lo que generamos. Yo soy muy pragmático y por eso quiero tener la mayor cantidad de ocasiones en las mejores condiciones posibles. A veces es complicada la contundencias. Son fases, ojalá podamos concretar más".

En cuanto a la exigencia del rival, Lillo decantó que "el juego invitaba conseguir hombres por dentro. Conseguimos una mayor intensidad en el partido. No es gratis someter al rival y dejarlo en su campo. Intentamos hacer lo mejor posible".

Además, "el fútbol demuestra que es cambiante. Nosotros ante ellos solo tuvimos cómodamente el partido de vuelta. En la ida fue más corrido que jugado. En aquel momento aceleramos el juego y cometimos varios errores, limitamos las virtudes del contrario y aprovechamos", señaló.

Para los próximos partidos, el estratega pretende tener una presión, sometimiento con la pelota que arrincone al rival. "Hay que intentar que el rival no tenga contragolpes. El fútbol es de los futbolistas, yo no he hecho nada. El elemento de juego depende de sus capacidades. La inmediatez de recuperar la pelota no es un valor, el objetivo es marcar goles", remarcó.

Sobre la marca a Alexis Henríquez por parte de la visita y que no dio efecto como en Copa Colombia, Lillo destacó que "con la progresión que había tenido Patriotas había un marcaje diferente a Alexis (Henríquez), el imponernos tan rápido en el marcador ha hecho sufrir al rival. Más allá de la iniciación, me gusta el juego tanto de Felipe (Aguilar) y Carlos (Cuesta), ahora se van a tener que recuperar en los tres".

Finalmente, habló sobre el parate que ha tenido en este semestre y como arranca positivamente para lo que busca con el equipo 'verdolaga'.

"Estamos recuperando jugadores, intentamos hacer cosas. Los parones nos está yendo bien, hemos ganado partidos pero no nos podemos confiar, quizás en el próximo nos 'vacunen'", concluyó.

Atlético Nacional visitará este domingo 5 de noviembre a un Deportivo Cali para cumplir el calendario. Al equipo 'verdolaga' le quedan tres fechas donde buscará conseguir 46 puntos, una marca interesante en torneos cortos.