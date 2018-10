Juan Manuel Lillo: "Cali tiene un equipo que te puede 'matar' con armas muy distintas"

El buen presente de Atlético Nacional, es el fruto del trabajo constante que Juan Manuel Lillo y su cuerpo técnico, ha venido adelantando durante estos cuatro meses de labores en el equipo 'verdolaga'.

Pensando en el Deportivo Cali, para el ibérico es un rival complejo, con buen juego y aunque está virtualmente eliminado, el vigente campeón colombiano viaja a Palmaseca con la convicción de sumar de a tres para afianzarse en el liderato.

Previo al duelo ante los 'azucareros', Lillo expresó que "la idea es tener el partido lo más cerca de su portería lo mejor posible, lo importante es que ellos se preocupen más que nosotros".

Para el estratega, "Cali tiene un equipo muy bueno, con jugadores muy distintos. Gente que te puede 'matar' con armas muy distintas. De medio campo hacia adelante tiene una gran oferta para hacerte daño. Lo más grato de este partido es volver a ver a Mayer Candelo. Una gran persona que destaco haberlo conocido, más que haberlo entrenado. De las mejores cosas que me han pasado en mi vida".

"No hay nada más arriesgado que no arriesgar".

Pero más allá de tener nombres, para Juan Manuel, el análisis del rival se debe hacer en conjunto. "Contrasta que ese equipo con esas virtudes, muchas veces no tienen la suerte de definir los partidos en los momentos de partido o por lo que sea, ese equipo está llamado a que en cualquier buena tarde se lleve a cualquiera. Cada vez que cruza la pelota de la mitad del campo, si cruza con un jugador en condiciones de buen pase, esa amenaza puede transformarse en éxito. No se si consiguen el tiempo suficiente para que aparezcan los dos de afuera, me parece que son un equipo muy rico. Lástima que el campo no está en buenas condiciones, eso es perjudicial tanto para ellos como para nosotros", remarcó.

Además, "no se trata de hacer clasificaciones, me parece que todos son jugadores importantes. Permiten que tengan una gran función y estabilidad para que encuentren momentos determinantes. Me cuesta observar particularmente a los rivales".

Sobre el presente 'verdolaga', "Nacional te ofrece las mejores condiciones y uno dirige a los mejores jugadores. Ellos te sacan campeones, no uno a ellos. Cuando estuve en el Salamanca decía que yo lo subía, pero yo subí con los jugadores. Lo bueno o lo malo lo hacen los futbolistas", exaltó.

El ibérico se autodefine como un tipo "muy defensivo", para Lillo "me gusta tener siempre la pelota y correr menos riesgos. Esperemos seguir manteniendo el tono defensivo. Nacional tiene una gran cualidad en salir desde el fondo e iniciación del juego".

Volviendo al sistema de juego de posesión y posición, se destaca la capacidad de reacción que tiene el frente de ataque para recuperar la pelota. Lillo, quien es un estudioso del fútbol, cuenta que ha montado videos para "que dignifican la recuperación de la pelota. No solo roban la pelota, sino que provocan que los demás recuperen la pelota. En este equipo se defiende con los de adelante y se ataquen con los de atrás".

En cuanto a los jugadores que siguen lesionados, "no estoy ahora de pensar en jugadores que todavía no están. Yo vivo el ahora", aseguró.

Sobre Dayro Moreno, restan detalles para que continúe en Nacional

"Estamos en el tema, lo de Dayro con Nacional está resuelto. Quedan pequeñas cosas de Tijuana con Nacional. Mal ha de ser que no se de, mientras queden esquirlas es mejor no asegurar", expresó Lillo ante la continuidad del delantero tolimense pensando en el próximo año.

Además, el cuerpo técnico continúa observando posibles refuerzos que puedan llegar al equipo 'verdolaga' de cara a la Copa Libertadores 2018.

"Nunca se ha dejado de hacer, tenemos que estar en un proyecto activo. Hay que seguir monitoreando jugadores constantemente. No damos nombres, pero por obligación siempre hay que tener el mejor equipo posible", resaltó.

Finalmente, si hay llegadas, deben haber salidas. Sobre posibles jugadores que emigren del club, Lillo comentó que "no me quejo de ninguno, otra cosa es que toquen tomar decisiones. Unos cumplen contratos, otros tienen ofertas. Cualquier cosa puede ocurrir, aquí hay dos ventanas", precisó el técnico español.