Gorka Elustondo: "Ya estamos recuperados para el tramo final"

El volante de contención, Gorka Elustondo, dialogó con la prensa acerca de su presente en el cuadro 'verde' de Antioquia. Además, se refirió al rentado local y analizó someramente el nivel de sus rivales.

Las constantes lesiones apartaron al futbolista español que recaló en Nacional para la presente temporada: “tuve un par de contratiempos, que a uno no le gusta, no espera. Pero bueno, ya estamos recuperados, sobre todo para el tramo final que es donde nos jugamos todo y yo creo que el equipo nos hemos adaptado al ‘profe’ y creo que estamos cogiendo bien la idea en el juego” manifestó Gorka.

De igual forma dejó en claro su deseo de tener más minutos en cancha, teniendo en cuenta que se aproxima una fase decisiva en el torneo 'cafetero': "lo que uno pueda dar, lo van dando los partidos, la continuidad. Hasta ahora he podido participar en 4 partidos seguidos, pero esas lesiones no me han dado esa continuidad que desearía. A medida que pasen los minutos y los partidos, uno va cogiendo más confianza en el campo de juego y seguiremos trabajando duro para llegar a tope al tramo final".

Por otra parte, el profesional dio su opinión acerca del rendimiento del equipo: "en los últimos partidos el equipo ha hecho partidos muy completos. Debemos tratar de no conceder ninguna ocasión y sacar la portería e cero sin asumir muchos riesgos. Claro, los equipos rivales también tienen sus armas" sostuvo Elustondo.

Sobre el próximo rival

El cuadro 'azucarero' al mando del técnico Sergio Angulo, será el rival de Atlético Nacional en la fecha 19 del campeonato. Con respecto al juego presentado por la escuadra caleña, Gorka dijo:

"Es un rival complicado y más en su casa. En la parte de arriba tiene gente peligrosa. Hemos estado trabajando, sabemos el peligro que generan arriba, cuando cogen la segunda pelota. Rearman rápido el ataque y ahí tenemos que estar muy atentos para coger esos rechazos. Debemos seguir en nuestro juego, lo estamos haciendo bien en los últimos partidos, que es tener el dominio del juego y, a partir de ahí, intentar generar ocasiones".

Finalmente, el futbolista 'verdolaga' habló sobre el rentado local, en donde tiene como principales rivales al cuadro 'tiburón' y 'cardenal': "la misma tabla lo está diciendo, quienes son los más fuertes. Esos son los que están arriba, tanto Junior como Santa Fe. Pero una vez estés adentro, en los cuadrangulares, cualquier equipo te puede sorprender. Un mal partido, unos malos minutos, te puede dejar fuera de la competición. Hay que tener mucho cuidado, cada uno con sus características; independientemente de quién esté arriba puede ser peligroso".