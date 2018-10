Los elegidos por Craviotto para enfrentar a Alianza Petrolera

El próximo miércoles 8 de noviembre, Atlético Huila recibirá en el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva a Alianza Petrolera por la décimo tercera fecha de la Liga Aguila 2017-II. El director técnico argentino, Néstor Craviotto, eligió 18 jugadores para el compromiso.

Arqueros

Bréiner Castillo (1): En la actual temporada, el barbacoano ha sumado 1.080 minutos, saldo de 12 partidos jugados. Ha recibido una tarjeta amarilla (Fecha 14 vs. Nacional), 3 veces estuvo en el banco y tan solo una vez no fue convocado (Fecha 1 vs. Patriotas).

Andrés García (33): Es la segunda vez que el vallecaucano está en una convocatoria con el Atlético Huila en la actual temporada.

Defensas

Eddie Segura (2): Ha jugado 1.350 minutos (15 partidos) en la temporada, y recibió 3 tarjetas amarillas (Fecha 4 vs. Santa Fe, Fecha 6 vs. Rionegro Águilas y Fecha 9 vs. Equidad).

Andrés Correa (5): Ha jugado 1.329 minutos (15 partidos) en la temporada, recibió 3 tarjetas amarillas (Fecha 4 vs. Santa Fe, Fecha 8 vs. Junior, Fecha 19 vs. Cortuluá), y marcó 2 goles (Fecha 1 vs. Patriotas y Fecha 3 vs. Medellín).

Davison Lemus (8): Ha jugado 49 minutos (4 partidos) y 7 veces estuvo en el banco de suplentes.

Elvis Perlaza (13): Ha jugado 1.440 minutos (16 partidos) y recibió 4 veces tarjeta amarilla (Fecha 2 vs. Cali, Fecha 6 vs. Rionegro Águilas, Fecha 8 vs. Junior y Fecha 10 vs. Tolima).

Jean Pestaña (25): Es la tercera vez que el defensor chocoano es convocado en la temporada.

Carlos Ramírez (29): Ha jugado 494 minutos (7 partidos), recibió 3 tarjetas amarillas (Fecha 1 vs. Patriotas, Fecha 5 vs. Bucaramanga y Fecha 6 vs. Rionegro Águilas) y 1 tarjeta roja (Fecha 1 vs. Patriotas), y marcó 1 gol (Fecha 18 vs. Once Caldas).

Volantes

Andrés Ricaurte (6): Ha jugado 1.440 minutos (16 partidos), recibió 3 tarjetas amarillas (Fecha 1 vs. Patriotas, Fecha 2 vs. Cali y Fecha 16 vs. Envigado), y marcó 1 gol (Fecha 16 vs. Envigado).

Mateo Fígoli (10): Ha jugado 194 minutos (8 partidos) y recibió 1 tarjeta amarilla (Fecha 19 vs. Cortuluá).

José Leudo (15): Ha jugado 99 minutos (4 partidos). Solo jugó un partido completo (Fecha 14 vs. Nacional).

Ronaldo Tavera (20): Ha jugado 396 minutos (5 partidos) y recibió 1 tarjeta amarilla (Fecha 5 vs. Bucaramanga).

Carlos Robles (24): Ha jugado 1.439 minutos (16 partidos), recibió 4 tarjetas amarillas (Fecha 1 vs. Patriotas, Fecha 2 vs. Cali, Fecha 8 vs. Junior y Fecha 10 vs. Tolima), y marcó 1 gol (Fecha 10 vs. Tolima).

Delanteros

Ómar Duarte (7): Ha jugado 503 minutos (10 partidos), recibió 2 tarjetas amarillas (Fecha 3 vs. Medellín y Fecha 19 vs. Cortuluá), y marcó 1 gol (Fecha 19 vs. Cortuluá).

Sergio Almirón (9): Ha jugado 840 minutos (12 partidos) y marcó 3 goles (Fecha 2 vs. Cali, Fecha 5 vs. Bucaramanga y Fecha 6 vs. Rionegro Águilas).

Yefferson Bedoya (11): Ha jugado 225 minutos (5 partidos).

Edinson Palomino (19): Ha jugado 1.024 minutos (13 partidos), recibió 1 tarjeta amarilla (Fecha 10 vs. Tolima), 1 tarjeta roja (Fecha 2 vs. Cali) y marcó 5 goles (Fecha 2 vs. Cali, Fecha 6 vs. Rionegro Águilas, Fecha 10 vs. Tolima y doblete en la Fecha 11 vs. Jaguares de Córdoba).

Jorge Ramos (21): Ha jugado 854 minutos (12 partidos) y recibió 3 tarjetas amarillas (Fecha 2 vs. Cali, Fecha 10 vs. Tolima y Fecha 19 vs. Cortuluá).

Los dirigidos por Néstor Craviotto buscan la clasificación a los ocho, tienen 20 puntos con 3 partidos menos (vs. Alianza Petrolera, Millonarios y Pasto), más el partido de la última jornada ante Tigres FC en Neiva.