Daniel Bocanegra sobre la pelota quieta: "Hay que explotar esta virtud en función del grupo"

Continúa el trabajo para Atlético Nacional de cara al objetivo de conseguir un nuevo campeonato. Los 'verdolagas' deberán ponerse al día con el calendario este domingo, cuando visite a Tigres por la fecha 17 de la Liga Águila en el estadio el Campín de Bogotá.

Uno de los hombres que perdió gran parte del semestre fue Daniel Bocanegra, el lateral tolimense sufrió una meniscopatía en la rodilla izquierda y tras una operación continúa recuperándose de cara al remate del campeonato. "Vamos muy bien con la recuperación, aunque la idea no es apresurarme. Quiero estar al 100% a disposición del profesor", apuntó.

Sobre su lesión, declaró que "siempre uno tiene que estar fuerte mentalmente, las cosas pasan por algo. Si este tiempo que me perdí va a ser para que esté mucho mejor, después es importante dar lo mejor de mí".

Con varias semanas apoyando a sus compañeros desde su recuperación, Bocanegra comentó que "se sufre mucho más desde afuera, dentro del terreno de juego puede uno resolver, ayudar con los compañeros".

Nacional clasificado a los 'playoffs' será uno de los rivales a vencer, Daniel lo sabe y sueña en volver a disputar el título colombiano. "Uno siempre quiere jugar las finales. Pero hay que esperar para recuperarme bien, hacer un trabajo para no caer en las mismas lesiones. En el momento que pueda estar, dar lo mejor posible", resaltó.

"Lo lindo del fútbol es que los ocho que entran tienen opciones de quedar campeón. Ser líder no te garantiza nada, uno tiene que tratar de hacer las cosas bien, en el mata-mata hay que ser muy precisos", agregó.

Además, "depende de los cruces que hagan, nosotros estamos en disposición del rival que podamos tener al frente".

Conforme a lo visto en la cancha, para Bocanegra, "el equipo está haciendo las cosas que el profesor quiere. Quizás contra Cali tuvimos un bache, pero hay que tener la cabeza fuerte para sobreponernos", remarcó.

Otra de las asignaturas pendientes que tiene este Nacional en el 2017 son los cobros de tiro libre, Bocanegra marcó el último gol por esa vía el pasado 30 de septiembre de 2016, en la victoria ante Equidad. Han pasado 77 partidos y más de un año que no se concreta un tanto por este recurso que puede influir en las siguientes fases.

"Nos tiene pensando ese tema, aparte de mí, tenemos compañeros que tienen una muy buena pegada, a pesar de tener tanto tiempo sin marcar de tiro libre, nos preocupa, tenemos que ensayar un poco más. Hay que ser más constantes, si usted entrena, en el fin de semana va a ser un poco mejor. Debemos retomar la manera de cobrar los tiros libres. Hay que explotar esta virtud en función del grupo", remarcó.

"Hemos dejado como cobradores la práctica de tiros libres, hemos tocado el tema con los compañeros, hasta volver a apostar en los cobros. La idea es retomarlo, hacer trabajos extra, que sea mérito nuestro para cada día estar mejor", explicó.

Sobre su función en la línea de tres que consolidó Juan Manuel Lillo en los últimos partidos, Bocanegra dijo que "puedo jugar más adelante, en la línea de tres. Si el profe me requiere en alguna posición yo estaré disponible".

Además, "el profe (Lillo) no me ha dicho nada, llevo el segundo entrenamiento con el equipo, la idea es recuperarme muy bien. Cuando esté mejor iremos a hablar sobre el tema y estar preparado cuando me requiera".

Finalmente, el defensa se refirió sobre el clásico ante el DIM, partido que cerrará la participación 'verdolaga' en la fase 'todos contra todos'.

"Es un partido duro, los clásicos no se regalan nada. Hay que darlo todo en estos dos partidos que nos quedan. Los clásicos son muy lindos, hay que ganar el partido y hacer las cosas bien", concluyó.