Franco Armani: "Yo me quiero quedar de por vida en Nacional"

El '34' del arco 'verdolaga' llegó con poco ruido, como una promesa a futuro que se convirtió en realidad. Franco Armani comenzó a trabajar en el Atlético Nacional con la esperanza de continuar el legado de grandes arqueros extranjeros como Lorenzo Carrabs, Raúl Navarro, etc. Tras varios años alternando entre la banca y el gramado, para el 'milagroso de Casilda' la resilencia se transformó en logros, distinciones y como no, la mirada de otros clubes para contar con sus servicios.

Llegó la inolvidable Copa Libertadores del 2016 y Armani se convirtió en una de las figuras más destacadas. A mediados del año pasado al igual que el de este 2017, Enzo Francescoli, director deportivo de River Plate realizó contactos para adquirir sus derechos deportivos.

Pese a que había renovado por tres años con el equipo antioqueño, el equipo 'millonario' no se daba por vencido en que ocupara un lugar de donde se han destacado goleros del tamaño de Amadeo Carrizo, Ubaldo Fillol, Germán Burgos, Marcelo Barovero, entre otros. También podría ser un camino más corto para que le 'echaran un vistazo' en la Selección Argentina.

Pero la negativa de Franco en retornar a su país, agradeciendo el interés, ha hecho que su vínculo con el 'verde paisa' pase de ser un referente a graduarse como ídolo.

Esta tarde, uno de los referentes de la barra Los del Sur, Andrés Felipe Muñoz escribió en su cuenta en Instagram una charla que sostuvo con Armani, donde trataron temas sobre su nacionalización, su sueño de poder atajar con la Selección Colombia, un posible llamado al Mundial de Rusia 2018 y el futuro con Nacional.

"Me respondió que él quería quedarse en Nacional de por vida. Yo ya había sido testigo cercano de cuando renunció a irse River, es decir a uno de los más grandes de su país y por más dinero, situación con la cual nos quedó clara su amor por Nacional, pero esta vez su respuesta me dejó aún más sin palabras", expresó Muñoz.

Además, el golero argentino le comentó que "Yo me quiero quedar de por vida en Nacional, la verdad me daría mucho dolor irme y acá soy muy feliz, sé que en otros lados podría ganar mejor, pero no hay plata ni equipo en el mundo que valga el afecto de un pueblo, el cariño a una ciudad y el amor que le tengo a este equipo y a su hinchada donde llegué sin nada y ahora lo tengo todo, ahora todo depende de los directivos", remarcó Armani.

Sobre su nacionalización, el tramite sigue en curso y lo más probable es que la documentación esté para comienzos del próximo año, donde ya no ocuparía un lugar como extranjero en el equipo donde encontró su lugar en el Mundo.