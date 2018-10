Felipe Aguilar: "La obligación de Nacional siempre es quedar campeón"

Tras dos derrotas en las últimas fechas ante Cali y Tigres, Atlético Nacional tiene la última oportunidad ante el DIM de terminar como líderes y así tener la ventaja para rematar como local en los 'playoffs' de la Liga Águila 2017-II.

Previo al 'clásico paisa' 296, el defensa Felipe Aguilar habló con WIN Sports sobre lo que se viene en uno de los partidos donde la hinchada se juega algo más que tres puntos.

Ante el bajón futbolístico que sostiene el equipo 'verdolaga', el zaguero explicó que "veníamos en una racha de cinco partidos con victorias y sin goles en contra. Luego ante Cali y Tigres tuvimos un bache inconcebible, nos vulneraron, no fuimos contundentes y estos resultados nos obliga a mejorar en lo que viene".

Para Felipe "eso en Nacional es algo que no se puede permitir" y aunque tienen los conceptos claros de lo que pretende Juan Manuel Lillo, "hay que tener la pelota y sabernos posicionar. La idea es proponer, atacar, pero eso tiene sus riesgos, sobretodo cuando quedamos en contragolpe", remarcó.

Además, el ex jugador de Alianza Petrolera destacó que "el equipo está bien en la tabla de posiciones, pero el hincha no está contento como estamos jugando. Estamos implantando el modelo de juego que quiere el 'profe', a veces se da, otras no. Pero Nacional te obliga no solo a ganar, sino a ganar bien. Somos humanos y a veces las cosas no se nos dan".

"La obligación de Nacional siempre es quedar campeón. Por la historia, por nuestro fútbol, nuestros jugadores".

En cuanto a su posición como libero, Aguilar explicó que "las tres posiciones del fondo en este estilo hay que estar muy concentrado, en Colombia el jugador es muy rápido y a veces cuando llega el contrario y no estas bien concentrado, cometes equivocaciones que luego resultan muy caras para el equipo", además "Nacional propone, el rival se repliega y a veces se hacen lentos los partidos".

Sobre el duelo ante el 'poderoso', "es un partido especial, por ser clásico, porque los equipos vienen con resultados adversos. Además con una victoria nuestra ellos reducen sus opciones de clasificar, el objetivo siempre es ganar".

Felipe quien ha jugado un clásico de manera oficial, comentó que si para ganar hay que eliminarlos, entonces eso es lo que van a buscar. Además, tiene un gran antecedente; el partido que jugó, el 'verde' lo ganó 3-1.

Sin embargo, para el zaguero "ojalá el clásico se pueda vivir en paz. Al final todo es un juego", comentó.

Hablando sobre el tema de los jugadores 'verdolagas' y el calendario de la DIMAYOR, para Aguilar "el tema pasa más que por vacaciones, es algo del respeto por los derechos del jugador. Parte de Atlético Nacional, pero representa a muchos jugadores", expresó.

Además, precisó que "en el primer semestre, Nacional tuvo seis días de descanso. El jugador como cualquier trabajador tiene derecho a estar con su familia, quienes son los que más sufren por los viajes, etc".

En cuanto a su renovación hasta el 2020 con el club antioqueño, Felipe dijo que "por el momento no tuve ofertas, mi presente está con Nacional en el remate de este año y en lo que viene. Este equipo se ha caracterizado por exponer a sus jugadores y llevarlos a jugar en grandes clubes del Mundo. Nacional es una vitrina muy grande".

Para finalizar, el central dio su concepto sobre la Selección Colombia y lo difícil que sería estar en consideración de cara al Mundial de Rusia 2018.

"Veo muy difícil estar en el Mundial, salvo que haya el tema de lesión de algún jugador. El 'profe' Pékerman ya tiene un grupo definido de trabajo, aunque no hay que descartarlo", expresó.

Sobre los duelos amistosos ante Corea y China, "no pude ver mucho los partidos, pero se remata un buen año. Me alegra que (Miguel) Borja haya marcado doblete, es un gran amigo", remarcó.

Además, "hay que seguir trabajando, proyectándome para jugar en el fútbol internacional. Tengo 24 años y todavía tengo 10-12 años más para buscar un Mundial", concluyó el canterano 'verdolaga'.

Atlético Nacional cerrará la fase de todos contra todos, enfrentando al DIM el sábado 18 de noviembre a las 3:30 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot, con transmisión del Canal RCN y el cubrimiento de VAVEL.COM