El clásico 'paisa' se vive con acento extranjero

Existe una frase de cajón en la que recita lo siguiente: "los clásicos son partidos aparte". Tan vieja y tan añeja como aquellos duelos de ciudad o de región, donde dos colores dividen los sentimientos de la población.

El 'clásico paisa' es uno de los más singulares que gravita en el fútbol profesional colombiano. El 'rey de copas' contra el 'rey de corazones'. Sentimientos que tiñen de rojo y verde los corazones de miles de aficionados a la pelota y amantes a estas tierras montañeras.

Para su edición 296 por Liga, será más que especial; la necesidad de los verdes en ganar y gustar de cara a los 'playoffs' contra los 'poderosos' quienes se aferran al último lugar en la 'fiesta de fin de año' a la que acumulan más de dos años siendo un invitado de lujo. Con todos estos condimentos se suma a que en sus banquillos estarán dos técnicos españoles, por primera vez en la historia.

Además, hace 31 años se repitió que los 'directores de orquesta' fueran foráneos; Aníbal 'el maño' Ruiz (q.e.p.d.) por el lado de los 'verdes' contra Julio Comesaña, ambos charrúas de ley, pero con paladares de buen fútbol.

En aquel 1986, el 'equipo del pueblo' se llevó dos clásicos, mientras que para los 'verdolagas' cuatro empates sellaron el historial de seis encuentros en una época donde Nacional estaba en construcción contra un Medellín protagonista del campeonato. Cabe destacar que de los seis partidos mencionados, uno fue amistoso.

Pasaron 31 años para que dos técnicos extranjeros se volvieran a enfrentar en el duelo más importante del fútbol antioqueño. Ismael Rescalvo por el lado 'poderoso' contra Juan Manuel Lillo. El uno valenciano, el otro vasco. Ninguno de los dos se enfrentaron antes, ni en España ni cuando dirigieron en Envigado y Millonarios respectivamente.

Es importante aclarar que Rescalvo no estará en la línea dirigiendo debido a que ya fue técnico de Envigado este semestre. En su lugar estará Ricardo Calle. Sin embargo, las directrices y los entrenamientos los dirige en propiedad el adiestrador ibérico.

Rescalvo cuando estuvo en el 'naranja' y ahora en el 'rojo', conoce y elogia el trabajo de su compatriota. Sabe que es uno de los ejemplos para dirigir y sabiendo que es un referente para Josep Guardiola, lo valora aún más poderse enfrentar 'al otro lado del charcho'.

Mientras que para Lillo, "esos elogios los valoro, pero yo sabía de ellos cuando llegaron a Envigado y las cosas que me han llegado de ellos es muy positivo. Sin más, los halagos hay que dejarlos de lado", expresó.

Para el ex técnico de la Real Sociedad, Salamanca, entre otros, "no lo había pensado que nos vamos a enfrentar, es una casualidad, son cosas ocasionales, es de valorarse", indicó.

Finalmente, para Juan Manuel "es curioso porque no se ha dado, si puede pasar por ser el torneo que sea donde obtengamos la copa, será muy grato. El hecho en sí mismo no lo califico más que curioso. Juegan los jugadores, yo no nunca me enfrento a ningún entrenador rival. El fútbol es gracias a los jugadores", concluyó.

Para el 'rojo de la montaña' de ganar no solo asegura su clasificación sino que encajaría tres victorias consecutivas en clásicos, algo que no ocurre desde el 2001. Mientras que para los 'verdolagas' será la confirmación de candidato a repetir el título y mandar a sus vecinos a vacaciones prematuras.

Desde las 3:30 de la tarde, el 'coloso de la 74' vivirá un nuevo duelo entre 'verdes' y 'rojos' con emociones al límite con acento a la madre patria.