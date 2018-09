Candelo no quiere despedidas

El veterano volante del Deportivo Cali, Mayer Candelo no seguirá con el equipo para la temporada 2018. El experimentado mediocampista está muy molesto con la forma como se ha producido su salida del club, el descontento de Mayer tiene que ver con las declaraciones emitidas por el presidente electo, Juan Fernando Mejía. El dirigente previo a las elecciones declaró que había una división entre el grupo de jugadores y que uno de los causantes era precisamente Candelo.

Luego Mejía una vez elegido, entre las primeras noticias que dio fue que Mayer no continuaría en el club y le ofrecía una despedida. Sobre este gesto, Candelo para nada se encuentra a gusto con ello: "No veo la opción del homenaje porque antes de él salir a publicar todo eso, o de sacarnos del club sin todavia tener el mandato, porque el mandato de ellos es desde el 9 de diciembre, no hoy o como lo han venido haciendo, igual como te digo se les respeta, entiende uno las emociones porque no cualquiera no es presidente del Cali, todos queremos serlo y hoy tiene la oportunidad ellos".

Candelo fue claro no quiere homenajes y para él nunca se marchará del Cali. "No entiendo porque un homenaje, si yo todavia no he retirado. Yo nunca me voy a ir del Cali, yo como hincha siempre voy a estar", expresó.

En su último contacto con la prensa, Candelo atizó en contra de la nueva junta directiva dejando claro que no se va a gusto del Cali. "De que sirve un partido de despedida o homenaje si ya me mataron primero como disociador, como que era el que tenía un grupo, como que era que el compañero tenía otro, nunca han venido aquí, ni nos han saludado", apuntó.

Por último, Mayer condena que Mejía que nunca ha compartido con el grupo y que hable de divisiones dentro del mismo. "Nunca han entrenado con nosotros, nunca han compartido con nosotros, pero si salieron a divulgar cosas que no conocen", concluyó.