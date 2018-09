Aldo Leao Ramírez: "Cuando estás en estas instancias, ya se piensa es en el título"

Para estos cuartos de final en la Liga Águila 2017-II, Atlético Nacional recupera a Aldo Leao Ramírez. El samario cumplió con las dos fechas de sanción luego de haber sido expulsado ante Deportivo Cali, con las ganas de volver a dar una nueva vuelta olímpica con los 'verdolagas', Aldo habló con los medios de comunicación en la antesala del partido ante Deportes Tolima.

"Para uno como jugador es aburridor estar afuera del campo, solo puedo aportar fuerza y buena energía. En cambio cuando uno está en la cancha se puede contribuir en el juego", expresó.

De cara a unos nuevos 'playoffs' con el 'verde paisa', Leao manifestó estar "contento de volver a jugar una liguilla seguida. Hay que aprovecharlo, nos estamos preparando, sabemos que Nacional es un equipo que constantemente está en estas instancias y que debe estar a la altura. Tolima será un rival muy difícil, vamos a mostrar el fútbol que tenemos en esta serie de 180, 181 minutos y hay que ser muy inteligente".

En lo personal, "siempre me he entrenado bien, todos los días me levanto con ese deseo y esas ganas para seguir mejorando cada vez más, porque cada día más te exige el fútbol", remarcó.

Sobre el Deportes Tolima, opinó que "al frente vamos a tener un rival difícil, complicado y que respetamos. Como respetamos a todos los rivales. Sabemos que tienen muy buenos jugadores, pero hay que dejar claro que no es lo mismo los partidos de Liga a los de liguilla, se juegan otras cosas. Nosotros debemos proponer el fútbol que Nacional impone en estas instancias. Hay que trabajar, asumir esta fase con la mayor seriedad, sabiendo que no nos han regalado nada".

Pese a no contar por lo menos en el primer partido con Dayro Moreno, el volante comentó que "es el goleador, un jugador que ha sentado bien en Nacional. En esta instancia no contar con él nos hace falta. Pero en un equipo grande como Nacional tenemos jugadores que pueden reemplazarlo, para hacer las cosas igual o mejor. Porque para eso se preparan, siempre esperan esa oportunidad de destacarse, al que le toque se que va a hacer las cosas muy bien. Hay que darle la confianza".

Detrás de Dayro viene Aldo con cuatro goles, toda la confianza está en que pueda quien llene ese vacío con jugadas llenas de talento y 'picante' con remates de fuera del área. "Sacarle el provecho en estas instancias es importante, mas en mi posición de volante para romper esas líneas y llegar al área contraria. Tratar de afinar esa media distancia, tengo esa virtud, espero aportarle más goles al equipo", apuntó.

Para mejorar ese antirécord de tres fechas consecutivas que tiene Nacional sin marcar, para el '29' hay que "ser más fino. Eso es circunstancial en los partidos, siempre queremos mejorar, pero hay partidos en donde no quiere entrar. Ojalá en esta fase tengamos esa mira afinada, lo que no nos entró en el clásico, ojalá se de para estas instancias", reforzó.

La motivación para encarar estas fases es fundamental en este equipo. Eso Aldo lo sabe y por eso "siempre desde que yo he estado en Nacional, cuando se entra a estas instancias hablamos de la importancia en hacer las cosas bien nos pueden abrir el camino de la gloria. No cabe ningún error, debemos hacer las cosas muy bien. Hay que tomarlo con la mayor seriedad posible. Cuando estás en estas instancias, ya se piensa es en el título. Los 100 puntos, los títulos conseguidos y todos esos récords se dejan atrás. Acá se piensa es en ganar, seguir creciendo con esta institución y ganar más campeonatos", remarcó.

También tuvo tiempo el samario en opinar sobre el tema de jugar hasta el 10 de diciembre. "Nuestro capitán fue muy claro con el tema. Acá se están peleando unos derechos, este acuerdo ya se había pactado tiempo atrás, todos los tenemos y peleamos por eso. Nacional tuvo que vivir muchos contratiempos, le ha tocado sortear dos o tres torneos simultáneos, donde ha puesto diferente clase de jugadores. Recuerdo el año pasado cuando le tocó poner jugadores de la sub 20 para el partido contra Santa Fe. Yo estoy a la par de lo que dijo mi capitán, estoy en pie de jugar hasta el 10. Espero que se llegue a un acuerdo que beneficie a todos".

Finalmente, Aldo confesó que "todavía llego a los partidos con esa ansiedad, esas ganas, me mentalizo de como será el partido. Para mí sería algo lindo volver a ser campeón, conseguir otro bicampeonato 10 años después, es algo de mucha alegría. Ojalá pueda lograrlo".