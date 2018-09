Álvaro Martínez: "Los jugadores del Cali pisotearon la camiseta"

Álvaro Martínez se despachó ante los malos resultados obtenidos en el semestre, en el programa El Corrillo de Mao el saliente presidente del Cali reconoció que hubo jugadores que no dieron todo al momento de defender la camiseta del Cali.

Martínez muy disgustado con lo sucedido el sábado ante Millonarios aseguró: "Me dio vergüenza lo que paso el sábado con Millonarios, era el único directivo que estaba allá presente, no voy a decir nombres pero me parece que algunos pisotearon la camiseta del Deportivo Cali. Yo les había dicho a los jugadores de Deportivo Cali que queriendo no habían podido pero después del espectáculo vergonzoso de Bogotá me queda claro que algunos no quisieron dar más".

Martínez: "En los últimos 8 partidos, de 24 puntos se lograron 5 puntos"

El mismo Martínez sobre el partido del sábado recalcó: "En el partido del sábado es verdaderamente vergonzoso, no existía ninguna presión y pasa lo que sucedió en Bogotá".

El mal momento del Cali no solo fue culpa de los jugadores, Martínez hizo mea culpa y reconoce que se equivocaron en su gestión en el Deportivo Cali. "Al final a la luz de los resultados indudablemente, los números dicen que nos equivocamos", expresó el dirigente verdiblanco.

En cuanto al empalme con el nuevo comité ejecutivo, Martínez dio luces de lo que será la integración del nuevo cuerpo directivo del Deportivo Cali. "El 9 de diciembre tendremos una reunión con el actual comité del Cali e invitaremos al doctor Mejia, Caicedo y Cobo para realizar el empalme y dialogar lo observado en Argentina".

Destacó Martínez que su gestión, inicia y termina mal, pero se va con la alegria de haber logrado un título para el Cali. "Empecé y terminé muy mal. En la mitad hicimos cositas (un título). Seguiré comprometido con la institución aportando mi experiencia y consejo", advirtió.