Gustavo Torres: "Debemos ser contundentes"

El delantero al servicio de Atlético Nacional analizó esta fase de 'playoffs', donde por primera vez la jugará estando en primera división, para el caucano, la suspensión de Dayro Moreno lo acerca a ser de la partida este domingo en Ibagué cuando el equipo 'verdolaga' se mida al Deportes Tolima.

"Tenemos un estilo de juego que nos ha venido dando resultado, por algo estamos aquí, teníamos la obligación de clasificar. Ahora vamos a enfrentar al Tolima, un equipo muy difícil, a ellos le pudimos marcar tras pérdida de balón en el partido que jugamos acá", comentó Torres.

Sobre la ausencia del '17' verde, Gustavo destacó que es "lamentable que no pueda estar un jugador como Dayro (Moreno), aunque no es un secreto que se abren posibilidades. Uno trabaja para estar a disposición del equipo, ahora es el técnico quien decide con quien lo va a reemplazar. Espero con paciencia la oportunidad para estar en la cancha".

Entrando en el estilo de juego que Juan Manuel Lillo quiere con Nacional, el nacido en Guapi explicó que "el 'profe' (Lillo) tiene una forma de ser muy particular, puede parecer extraño para nuestro país. En la forma de jugar, enfatiza mucho en jugar en el campo contrario, tener buena circulación de balón, filtrar un pase para poder aprovechar las oportunidades y hacer daño. La idea es no perder nunca el balón, cuando se tiene mucho tiempo, a veces tomamos malas decisiones. Además los contrarios tienen jugadores rápidos que nos hacen ver mal. La metodología es nueva pero nos gusta, mientras tengamos la posesión, más posibilidades tendremos de hacer daño".

Sobre encarar esta nueva fase, para Torres "es la primera vez que jugaré 'playoffs' en primera división, estoy muy motivado, asumiéndolo con la mayor responsabilidad. Si me dan la oportunidad encajar en lo que pretende el equipo, rematar al arco de afuera pero nunca salirme del estilo de juego", remarcó.

Analizando en profundidad al rival, Nacional debe "tener una buena disposición del balón, mirar cuando se puede hacer daño, no tomar decisiones erradas, ellos tienen jugadores importantes que nos pueden hacer daño. Ser contundentes y presionar tras pérdida. Hemos tenido muchas opciones de gol y eso es lo que más debemos mejorar", sostuvo.

Finalmente, declaró sobre el nivel que ha presentado el ex Quindío este semestre con los antioqueños. "Estoy agradecido de estar acá, mi balance no es el mejor. Comencé como titular y por decisión técnica he estado un poco al margen. Quiero aportarle más al equipo, sigo trabajando, esperando la oportunidad. Hay que tener paciencia, uno quiere que todo se de ya", concluyó.