Con marcador apretado Millonarios clasifica a semifinales

En casa Millonarios saca el resultado 2 a 1 frente a La Equidad en el partido de vuelta referente a los cuartos de final de la Liga Águila 2017-II.

Luego de un partido, que el club Embajador debía ganar por el empate concedido de visitante en el Estadio de Techo de Bogotá en la ida, se sacan varias conclusiones desde lo deportivo y lo arbitral.

El primer tiempo albiazul fue flojo. Un Millonarios que no veía cómo entrar, que esperaba al rival en su campo y que no encontraba los campos para presionar. Se vio a un Duvier Riascos flojo, perdido, desubicado. Tanto así que en más de una ocasión lograron fintarle como si el partido se tratara de un juego de microfútbol de barrio. La primera línea de defensa (es decir la de ataque) no presionaba y permitía una salida fácil del club asegurador.

Sin embargo, con el balón, supieron resolver un par de ocasiones que tuvieron. Aprovecharon los errores del rival y lograron, luego de una mano/penal a favor, el primer gol del encuentro a manos del capitán Andrés Cadavid (16'). El resto del primer tiempo transcurrió sin problema hasta los últimos cinco minutos en los que Harold Mosquera y Ayron Del Valle tuvieron la oportunidad de marcar el segundo. Mosquera con un disparo desviado y el goleador, Del Valle, con un disparo bien tapado por el portero Cristian Bonilla.

Durante el segundo tiempo se vio a un Millonarios más organizado, buscando el gol constantemente pero también estuvo una Equidad siempre atenta a los huecos y errores del local. Las actuaciones de Matías De Los Santos y Andrés Cadavid en la zaga permitieron que el equipo estuviese tranquilo atrás. Al rededor del minuto 77' se genera un tiro libre muy cercano para la visita que cabecea bien Carmelo Valencia y pone la igualdad en el Campín.

El partido transcurría de ida y vuelta. Se veía a Riascos más atento de la circulación del balón, aumenta la participación de Harold Mosquera y el goleador, Del Valle, se tira a jugar por el extremo derecho.

A 5 minutos del final, en el 85', tras una recuperación de Ayron y un pase profundo a Riascos se genera la opción del segundo gol azul con un pase atrás que recibe David Silva y entregando a Mosquera que remata y, luego de un rebote brindado por Bonilla, el 14 marca sin problemas lo que significó el paso de Millonarios a las semifinales.

Un partido bastante recortado, con opciones de ambos lados. Dos jugadores, el ex millonarios Fabián Vargas y Jhon Duque, vieron el cartón rojo durante los últimos minutos del partido.

Millonarios espera entonces a su rival que se definirá el próximo domingo 3 de Diciembre entre el Junior de Barranquilla y el América de Cali.