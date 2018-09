Macnelly Torres: "El grupo tiene la capacidad para salir con confianza a la cancha y hacer un juego como el que queremos"

Atlético Nacional buscará revertir este sábado el 0-1 sufrido en Ibagué para aspirar un lugar en las semifinales de la Liga Águila 2017-II. Uno de los jugadores encargados en la creación del juego 'verdolaga' es Macnelly Torres, el volante barranquillero analizó lo que se viene en este partido, además opinó sobre el proceso de Juan Manuel Lillo y el presente de su equipo, la mala relación que hay con el sector del periodismo y algunos hinchas y como poder mejorarlo.

"Realmente no hemos sentido buenas intenciones de parte de un sector de la prensa hacia el grupo, a veces pasando al irrespeto. Nosotros como jugadores profesionales debemos convivir con situaciones como las que hemos pasado este semestre. Al final terminan llevando la mayor parte personas que no tienen nada que ver con procesos anteriores", sostuvo.

El '10' verde declaró que "debemos mandarles un mensaje a la gente, hemos sido fuertes como local por el acompañamiento, la buena energía de la gente, y esperamos que esta llave no sea la excepción. Esperemos que este grupo de frutos en este semestre. Podemos pasar o no, porque sabemos que Tolima también se está preparando muy bien, tienen una idea de clasificar y para eso también compiten. Esperemos que esta fase del torneo nos de para que mejore el ambiente".

Sobre el encuentro del sábado, el volante explicó que "tenemos la capacidad de revertir el 1-0 en contra, seguramente el tema de definición depende que aparezcan más oportunidades. Ojalá el sábado sea el día que se nos abra el arco. Estamos capacitados para esta clase del partidos, el grupo tiene la capacidad para salir con confianza a la cancha y hacer un juego como el que queremos. Que Tolima se sienta incómodo, no pueda usar sus armas. Además de crear varias opciones para concretar algunas y poder pasar de fase".

En cuanto al rival y la llave, para 'Mac' "la serie está abierta, un 1-0 no es un resultado que no se pueda remontar. Teniendo en cuenta los jugadores que tenemos. Los partidos pasados ya no cuentan, ya analizamos cada juego, estamos creando opciones para mejorar nuestro argumento y poderle marcar a los rivales. Esto es algo que pasa día a día, estamos en un presente que es el partido del sábado, pensamos en eso y queremos ganarlo".

Con su trabajo creativo, "no tengo la varita mágica para saber cuantos goles vamos a marcar, venimos, trabajamos, pateamos 200 veces y en los partidos podemos marcar o no", pese a no declararse 'mago', de sus pies pueden crearse opciones que pueden desequilibrar el resultado.

En cuanto al trabajo del cuerpo técnico, "nosotros entendemos lo que quiere el 'profe', ha pasado muy poco tiempo para lo que se quiere. Repasamos los partidos y venimos haciendo las cosas que se han ido implementando este semestre. Seguimos en la pelea y mientras estemos acá vamos a darle pelea a todos", remarcó.

Finalmente, se refirió ante las posibles ausencias de Angelo Rodríguez, Santiago Montoya y Ómar Albornoz en el rival. "Seguramente van a tener ausencias que son importantes para el estilo de juego de ellos. Pero dentro de los jugadores que tengan van a querer hacer un partido bueno y tratar de sacarnos. Nosotros debemos hacer un buen juego, marcar varios goles y poder clasificar".