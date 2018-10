Juan Manuel Lillo sobre su futuro: "No es el momento para que yo me haga planteos de ninguna índole"

Con goles de Luis Carlos Ruíz y Dayro Moreno, y el descuento de Marco Pérez, el equipo ‘verdolaga’ le ganó 2-1 a los dirigidos por Alberto Gamero, pero con la victoria no le alcanzó para pasar directamente a la semifinal, lo que llevó al partido a la definición por penaltis, instancia en la que vencieron los visitantes 3-1.

Luego del compromiso disputado en el estadio ‘Atanasio Girardot’, el entrenador español, Juan Manuel Lillo, atendió a los medios de comunicación y manifestó que los jugadores eligen el momento adecuado y según como se encuentren las emociones para cobrar un penalti.

“Hay jugadores que eligen tirar en un tiempo más idóneo, evidentemente por las cuestiones emocionales. Es muy fácil que se derive el hecho de que Dayro Moren lanzara el penalti y lo fallara, igual hubiésemos dicho que por qué no empezábamos con Jhon Edison Mosquera. Después de visto, todo el mundo es listo”, comentó el director técnico de Atlético Nacional.

Lillo, quien llegó a mitad de año al club, indicó que la sensación de todos los partidos que se jugaron durante todo el semestre es buena, pues en todos siempre se buscó la manera de hacerle daño al rival en la cancha.

“Pues sí, así han sido muchos de los partidos que hemos jugado. Sin embargo, nos quedamos con la dignidad de que la búsqueda de la forma de derribar al rival, era la ideal en cada partido, porque hacías todo lo posible para que eso se diera”, señaló.

En el momento de ser consultado sobre su futuro en la institución paisa, Lillo dijo que no es la ocasión adecuada para hablar sobre ese tema y mucho menos para pensar en situaciones relacionadas.

“Tendría un ataque de ombliguismo, que gracias a Dios no suelo tener, y ahora menos, para estar pensando en que va a ser de mi futuro, eso es lo de menos. De hecho, no es el momento para que yo me haga planteos de ninguna índole”, expresó Juan Manuel.

Para finalizar, Juan Manuel Lillo sostuvo que los argumentos que vienen de un perdedor siempre son tomados para excusar algo que sucedió, y él en su caso no piensa alimentar esa situación.