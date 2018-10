Jorge Da Silva: "Me siento tremendamente orgulloso de mi plantel"

El cuadro trece veces campeón cerró un año en un margen bastante aceptable. Fue partícipe en las dos semifinales de ambos torneos, mantuvo la categoría y, aparte, vuelve a un torneo internacional después de 9 años. El cambio anímico desde la llegada de Jorge Polilla Da Silva fue notorio: jugó 13 partidos, de los cuales solo perdió 1 cotejo.

El director técnico escarlata habló acerca de la eliminación frente a los embajadores y recalcó el esfuerzo de su conjunto: "Dejamos en el camino a uno de los favoritos al título. Nos tocó enfrentar a Millonarios en semifinales, sabíamos que era un rival muy duro, creo que la clasificación la perdimos en Cali y no en Bogotá. Nadie pensaba que América iba a estar en una semifinal y quedando afuera de la forma en la que quedó. Hay que felicitar a Millonarios y pensar en la temporada que viene. Cuando llegué a América prácticamente lo daban por descendido y con esfuerzo logró salir de esa incómoda situación".

De la misma manera, no quiso enfatizar en las posibles salidas pero si ratifica que se necesitan refuerzos importantes: "No es el momento para hablar de la continuidad o no de ningún jugador, ya tendremos tiempo, ya hemos hecho una análisis y todos somos conscientes de que este América se tiene que reforzar si quiere pelear cosas importantes, pero es un tema que seguramente se manejará los próximos días con el presidente. América vuelve a una competencia internacional después de muchos años y hay que tratar de ponerlo en su lugar como años atrás”.

Por otro lado, se mostró orgulloso de su plantel: "Me siento tremendamente orgulloso de mi plantel, del desfuerzo que han hecho porque no fue un año fácil, cuando yo llegué a América prácticamente lo daban por descendido y con esfuerzo logró salir de esa incómoda situación para un equipo grande".

Finalmente, habló acerca de su continuidad en el América para 2018: “Voy a seguir, hay compromisos para reforzar el equipo en las posiciones que creemos que se necesitan. Estoy muy feliz en América, estoy feliz en Cali y mucho más comprometido que nunca con el club. Trataremos de armar un equipo competitivo para 2018. Ojalá le demos una alegría a la gente y poder festejar un título”.