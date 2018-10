Atlético Nacional Resumen 2017-II: Juan Pablo Nieto, inconsistente y sin marcar diferencia

Luego de rematar el semestre anterior de manera extraordinaria, especialmente en los compromisos de cuartos de final de la Liga Águila, Juan Pablo Nieto no tuvo el mimo rendimiento en el segundo semestre, pues pese a las oportunidades recibidas por parte del cuerpo técnico, el jugador terminó sin mostrar ese fútbol exquisito con la pelota, no fue efectivo en los pases y mucho menos en la recuperación del balón.

Asimismo, en torno a lo deportivo, durante los partidos de la Liga Águila 2017-II, Nieto no marcó diferencia en los partidos que fue titular, eso conllevó a que el rendimiento no fuera el esperado, no sólo por la nueva idea de juego que estaba plasmando el nuevo cuerpo técnico, sino también porque por momentos no se le vio cómodo en la cancha.

A pesar de no tener minutos destacados durante el semestre, así como pasó en el anterior, Juan Pablo jugó partidos en los pudo mostrar su capacidad para ser colectivo con sus compañeros, presionar para la recuperación del balón y crear opciones de gol, eso sí hay que dejarlo en claro, no fueron muchos.

Con relación al rendimiento y su edad, Nieto tiene 24 años, edad en la que todavía puede despegar en su nivel deportivo, con tiempo y dedicación, así como pasó en el primer semestre con la dirección técnica de Reinaldo Rueda.

En definitiva, el volante pereirano tiene buenas condiciones futbolísticas, eso lo ha mostrado en más de una ocasión, le falta es ser más tranquilo en el momento de tomar decisiones en el desarrollo de los partidos y tener autocrítica para seguir creciendo como futbolista.