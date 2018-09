Atlético Nacional Resumen 2017-II: Esequiel Palomeque, nunca encontró su lugar

Con amplio recorrido en algunos clubes colombianos y extranjeros, Esequiel Palomeque llegó al Atlético Nacional con amplias expectativas para afrontar este campeonato.

Cinco partidos disputó con el equipo 'verdolaga' en este segundo semestre, donde Nacional ganó dos y perdió tres. Además en uno de estos encuentros vio la tarjeta roja. Lo que le permitió perder más opciones de pelear un puesto en el primer equipo.

En otros partidos si no cometió penal, las faltas que hizo generaron goles en el equipo rival, además de su bajo nivel, la resistencia de la hinchada hacía que cada vez que jugara no saliera con confianza.

Palomeque tenía acción cuando Carlos Cuesta, Felipe Aguilar o Alexis Henríquez sufrían de alguna lesión o suspensión, pero por lo general, ese tres posterior era el titular indiscutido. Sus movimientos lentos, poca capacidad de sacar al equipo de su campo, iban en contravía con lo que Juan Manuel Lillo esperaba marcar en su estilo de juego.

Pese al bajón general del grupo, Esequiel comentó que "lo de afuera no nos afecta en el interior, lo hemos sabido manejar y adentro estamos tranquilos porque sabemos para qué trabajamos y lo que podemos mejorar para hacer las cosas bien los fines de semana en los juegos". Aunque esto no se pudo manejar de la mejor manera.

A pesar de su flojo nivel, Palomeque fue autocrítico, "he tomado esto como experiencia. El 'profe' (Lillo) me dijo: 'en el fútbol no todo es bueno, siempre nos tiene que ocurrir algo malo. Debemos aprender de lo malo y mejorarlo para que no vuelva a ocurrir'. Hemos estado trabajando con Lillo en ello y también la tranquilidad que se debe tener en el área para controlar a los rivales. Creo que se ha mejorado, cuando se dé la oportunidad de jugar hay que hacerlo bien y demostrar lo avanzado", remarcó.

Posiblemente Palomeque no continúe en Nacional para la próxima temporada, todo dependerá de las opciones que pueda manejar el próximo entrenador 'verdolaga'.