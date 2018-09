Miguel Ángel Russo: "Estamos firmes para afrontar estos duelos"

Para Miguel Ángel Russo, una final como la que comienza mañana es algo más que especial, el técnico argentino quiere conquistar su primer título fuera de su país y para eso va a plantear un partido en el que pueda sacar ventaja en los primeros 90 minutos donde jugarán ante su gente en El Campín.

Previo a esta gran final ante Santa Fe, el nacido en Lanús habló en conferencia de prensa donde destacó las virtudes de su equipo y proyectó la confianza para lograr un nuevo título en el conjunto 'embajador'. "Estamos disfrutando este momento. Confío en mi grupo, vamos por el primer partido con mucha confianza", remarcó.

Sobre el estado de su equipo, "somos una familia, mantenemos el crecimiento. Tenemos muchos jóvenes, cada vez van entendiendo lo que es Millonarios. La capacidad y la unión es lo más importante", subrayó.

Pese a contar con muchos jóvenes en su plantel, quienes será su primera final profesional, Russo bajó el tono y afirmó que "siempre hay una primera vez. Más de uno en Millonarios hemos jugado finales, lo más importante es lo que hablemos. Estamos firmes para afrontar estos duelos".

Finalmente, Ayron del Valle no fue sancionado de oficio por aquella jugada en Cali con Eder Castañeda de América, algo que complació a Miguel y en el que sostuvo que "no estoy acostumbrado a estas cosas. Ayron es un jugador que no tiene expulsiones. Siempre supimos que iban a jugar".

Encarando estos partidos definitivos y sabiendo de la experiencia con la que cuenta como entrenador, Russo dijo que "para mí, las finales siempre son algo nuevo. Me siento muy cómodo en Bogotá, en Colombia. Para ser tan poco tiempo es un orgullo estar acá buscando lo mejor".

Sobre el partido de mañana y ante la solicitud de jugar el partido de ida el jueves, Russo señaló que "tenemos un día menos de descanso pero no me quejo, vamos para adelante".

Volviendo al tema principal, "para nosotros una final se define en 180 minutos. Hay que potenciar nuestras virtudes y mejorar nuestros defectos. Como llegamos vamos bien y buscamos lo mejor".

A pesar que el cansancio hace mella en estas fechas, Russo expresó que "uno se prepara todo el año para los esfuerzos. Estaremos sin problema para lo que viene. Vamos a buscar nuestro mejor nivel".

Uno de los puntos fuertes de su rival son los goles con falta, para eso Russo "aprendemos de nuestros errores. En Colombia vemos que cualquier roce es falta, pero no me quejo. Hay que ser inteligentes", además "no creo en favoritismos, todo es 50 y 50. La pelota quieta es una manera pero no es la única. Vamos a progresar y buscar lo nuestro".

Sobre el espectáculo que se va a vivir este miércoles y el domingo en el Campín, Russo contempló que "el fútbol es un arte, es una fiesta. Dios nos pone en ese momento único. Lo importante es que la ciudad lo disfrute. El partido de fútbol tiene un resultado que gramaticalmente no nos cambia la vida".

Finalmente, el técnico argentino proyectó lo que se puede vivir en estos dos duelos por la estrella de fin de año. "Todo tiene un desarrollo de la misma manera en la que arrancamos. Hay riesgos y eso es lo bueno del fútbol", concluyó.