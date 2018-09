Atlético Nacional Resumen 2017-II: Arley Rodríguez, un semestre insulso

El atacante isleño que tuvo un aceptable primer semestre con Atlético Nacional, deshizo lo hecho y se fue en deuda en la segunda parte del presente año.

En el equipo dirigido por el español Juan Manuel Lillo, Arley Rodríguez estuvo presente en 6 partidos, en los cuales 5 fueron ingresando desde el banquillo y solo uno como titular. Sus actuaciones se redujeron a menos de la mitad de lo que fueron sus presencias en el primer semestre, en donde registró 17 partidos.

De igual forma, sus minutos en cancha escasearon al igual que sus goles. El conjunto de Lillo no se caracterizaba por ser un equipo que generara, en gran cantidad, oportunidades de gol durante los partidos. Fiel a esto, Arley Rodríguez, no logró gritar gol en la segunda parte del año y tan solo remató en una vez al arco.

Números paupérrimos que demostraron el bajón futbolístico del jugador y evidenciaron la incapacidad del cuadro antioqueño para construir jugadas de ataque.

Luego de la salida del estratega ibérico, el club 'verdolaga' anunció la no continuidad de algunos jugadores, entre ellos estaba el atacante Arley Rodríguez. Ante la salida de la institución 'verde', el jugador se despidió del equipo a través de una carta publicada en sus redes sociales en donde expresó: "gracias a Nacional por todas las enseñanzas y los títulos inolvidables; Copa Libertadores, Recopa, Súper Liga 2016, Liga Águila 2017, Copa Águila 2016, subcampeón sudamericano y tercer puesto en Mundial de Clubes, y sé que vendrán más títulos para esta gran institución".

Así mismo aprovechó para despedirse de la hinchada: "gracias a la hinchada, a los que me apoyaron y a los que no también, porque gracias a ellos me levantaba cada día con más ganas de mejorar". Según la prensa el futuro del profesional podría estar en el balompié azteca o gaucho.