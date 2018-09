Resumen Atlético Nacional 2017-II: Christian Mafla y Edwin Velasco, más lesiones y errores que aciertos

El segundo semestre de Atlético Nacional, fue un periodo con más dudas que certezas en la mayoría de zonas del campo, y la banda izquierda no fue la excepción.

Después de la salida de Farid Díaz al fútbol paraguayo, llegó la incógnita de quién debería ser su reemplazo; cuando estaba Rueda, llegó Velasco, revelación en el Cortuluá. Después llegó Christian Mafla, quién venía de hacer buenas presentaciones con Atlético Bucaramanga. Se esperaba que con estos dos jugadores, se supliera de buena manera la posición de lateral izquierdo, posición importante para el juego del equipo, por la relevancia del juego externo en el funcionamiento del elenco paisa.

Por su parte, Christian Mafla tan sólo pudo disputar cuatro partidos con el equipo, uno de ellos el amistoso jugado ante Chivas de Guadalajara en territorio estadounidense. No tuvo un rendimiento superlativo, pero cuando jugó, supo responder y cumplir con las tareas impuestas; lastimosamente, en septiembre tuvo una dura lesión que lo alejó de las canchas por el resto del torneo, después de eso, no volvió a jugar. Su futuro es incierto y hay que esperar si el nuevo técnico verdolaga decide tenerlo en cuenta.

El otro jugador en mención, Edwin Velasco, ha sido una de las grandes decepciones del hincha verde desde su llegada. Venía de ser figura en su anterior equipo, Cortuluá, pero la camiseta de Atlético Nacional, le quedó pesada y es uno de los jugadores que debería abandonar el club paisa.

Con Reinaldo Rueda, tuvo varias oportunidades de demostrar porque había llegado, pero siempre quedó ahí, en promesa; ya con Lillo, tuvo menos chances de participar y su rendimiento cuando lo hizo, fue muy pobre. En defensa no demostró tener el nivel para estar en un club y una hinchada que siempre exige más y ataque, su aporte también fue nulo.

Estar en Atlético Nacional es una oportunidad que no llega todos los días y si no se demuestran las condiciones necesarias para estar en el club, se debe dar un paso al costado, y ese es el caso de Velasco. De ambos jugadores es incierta su continuidad y hasta que no se conozca el nombre de nuevo entrenador, no se sabrá si harán parte del plantel para el próximo año.