Nacional sigue buscando técnico, la baraja se acorta

Desde la partida de Juan Manuel Lillo el pasado 5 de diciembre, Atlético Nacional emprendió la búsqueda de su nuevo entrenador para la temporada 2018. Desde diversos medios se han ido enumerando los posibles candidatos para ocupar ese cargo, colombianos y extranjeros, ganadores y no tanto.

Desde la directiva 'verdolaga' decían que tenían una gran 'baraja de opcionados', los tiempos se acortan y ahora quedan menos nombres, ¿quién vendrá? En este artículo te contamos como se adelantan las opciones.

Ariel Holan

El técnico argentino campeón de la Copa Sudamericana con Independiente es el que más atrae a Nacional. Su método de trabajo y la impronta que le ha puesto al 'rojo' no solo entusiasmó a los directivos, sino que los hinchas lo verían como un 'golpe de opinión' para hacerle frente a equipos como Junior, Millonarios y Santa Fe quienes tienen un proyecto fuerte.

Ayer se conoció a través de medios argentinos y en el programa El Alargue de Caracol Radio que estaba "a una firma" de aceptar el cargo. Sin embargo, esta mañana desde el sur del continente afirman que el ex técnico de Hockey habría rechazado esa oferta, que sería por dos años y dos millones de dólares, pero que también no ha definido su continuidad con Independiente, equipo con quien tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Ante esa postura, Nacional no se rinde y seguirían negociando.

Jorge Almirón

Otro argentino en la baraja es el ex técnico de Lanús, Almirón quien no pudo conseguir su paso a Las Palmas de España, debido a no cumplir los requisitos para dirigir por parte de la Real Federación Española, apareció en el radar 'verde'.

Ya hubo acercamientos entre ambas partes, si bien hubo un ofrecimiento, Almirón habría pedido un contrato de dos millones de dólares por temporada. Cifras que serían inalcanzables para el presupuesto del equipo colombiano.

¿Quienes más?

Desde Alexis Mendoza (ya firmó con Junior), pasando por Eduardo Coudet, Gustavo Matosas, Francisco Arce, Gustavo Alfaro, entre otros, también estuvieron en la baraja. El tema es que varios de estos nombres asumieron como técnicos en nuevos equipos o renovaron. El 'verde' sigue moviéndose, pero el tiempo se acorta y para el 5 de enero como plazo máximo, el técnico y los refuerzos deben estar.