¿De verdolaga a millonario?

La presentación oficial de Jorge Almirón como técnico de Atlético Nacional dejaron varios temas alrededor del equipo que tanto el presidente Andrés Botero como el gerente deportivo Víctor Marulanda tuvieron que explicar a los medios de comunicación.

El primero es la continuidad de Franco Armani, el arquero argentino quien ha venido siendo sondeado por River Plate desde hace dos mercados de pases y que este podría ser el definitivo para que el argentino tenga otro arco para defender.

Mientras los directivos 'verdolagas' lograban elegir un nuevo cuerpo técnico que reemplazara a los españoles a la cabeza de Juan Manuel Lillo, el mercado de pases, cada vez más voraz, apareció de una manera sólida en el jugador con más títulos ganados en la historia 'verde'. Una materia complicada.

"Tenemos una oferta fuerte de River Plate. Franco Armani nos ha manifestado que quiere cambiar de aires. La junta me ha encargado de hablar con él para convencerlo de continuar, todavía tiene contrato con nosotros hasta el 2019", expresó el presidente del club antioqueño.

Desde Argentina pudimos averiguar que Marcelo Gallardo quisiera a Armani pese a que hace algunos días estaban buscando otros nombres en el arco 'millonario'. La comisión directiva tiene 20 millones de dólares para refuerzos y que la oferta para llevarse al jugador argentino sería alrededor de los 2'000.000 dólares (menos que la cláusula que lo tiene Nacional), y que son positivos en poder llegar a buen puerto esa negociación.

El "cambio de aire", sumado por ese remate del semestre donde las críticas llovieron a los jugadores del equipo, serían los detonantes para que Franco cambie de opinión y quiera irse del fútbol colombiano.

Macnelly con futuro en el 'ciclón'

Desde hace varios días viene la noticia donde Macnelly Torres es el principal objetivo de Cerro Porteño de cara al 2018, el técnico del equipo paraguayo, Leonel Álvarez admitió el deseo de llevarse al volante barranquillero al 'ciclón del barrio obrero'.

Víctor Marulanda comentó esta tarde que "esta mañana hablé con Macnelly Torres, él ha recibido ofertas, incluyendo la de Cerro, al club no ha llegado nada oficial, por lo tanto las desconocíamos. Sabemos que desde Paraguay hablaron con él, pero hasta que no tengamos nada en concreto en el club, no hablaremos del tema. A diferencia de lo de Franco (Armani) que si es oficial desde los clubes".

Por ahora, Jorge Almirón se sentará a analizar el plantel disponible que tiene Atlético Nacional, para la Copa Libertadores tiene que enviar una lista de 30 jugadores, mientras que para la Liga Águila serán 25, mientras las conversaciones avanzan, el técnico argentino quiere conocerlos, hablar y saber con quien puede contar.

"Me interesa contar con jugadores que quieran y estén comprometidos para asumir este proyecto", expresó el 'negro' quien estará en la ciudad hasta el 29 de este mes.