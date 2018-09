Jorge Almirón: "Esta bienvenida nos compromete"

Atlético Nacional presentó oficialmente a su nuevo entrenador, el argentino Jorge Almirón. Será el técnico número 12 de esa nacionalidad en el equipo 'verdolaga' y el 23 foráneo. El 'negro' como es conocido desde que era jugador, tiene una amplia carrera en el fútbol mexicano y argentino, en Colombia será su tercer país donde trabajará como entrenador. A su lado, estuvo el preparador físico Diego Ossés.

"Es un gran compromiso para hacer una gran labor con este equipo, uno de los animadores del continente", remarcó Almirón arrancando la conferencia de prensa. Además, enfatizó que "vamos a comenzar a trabajar evaluando los jugadores que tiene el club y armando un equipo que debe estar a la altura de la responsabilidad".

"Estamos muy entusiasmados y agradecidos por este nuevo proyecto".

Al técnico 'verdolaga' le sorprendió gratamente la expectativa que ha generado su llegada. "Desde que llegamos al aeropuerto tuvimos un trato muy cordial, la sede deportiva es muy buena, hay mucho verde. Todos los empleados del club están predispuestos a hacer un buen trabajo".

El ex técnico de Lanús expresó que en estos momentos "lo más importante es el armado del equipo. Hay mucha expectativa. Tenemos que evaluar el tema de refuerzos, quienes van a quedar o van a seguir".

Sobre sus antecesores como Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda o Juan Manuel Lillo, quienes tenían una filosofía del fútbol, Almirón los valoró, conoce de su trabajo y los estudia. "Hay muchos conceptos que tengo en la cabeza, pero debemos respetar los jugadores que tenemos. La filosofía en el fútbol es muy amplia. Mi trabajo es en la cancha, con los jugadores. Lo más importante es que ellos me entiendan".

"Esta bienvenida nos compromete".

Ante un posible sistema de juego sin un '10' clásico, Macnelly Torres no podría tener mucha cabida en su equipo. Sin embargo, "a mi me gustan los buenos jugadores. He jugado diferentes sistemas, Macnelly Torres es un jugador muy importante. Quiero conocerlo, hablar con él y escuchar lo que quiere en el equipo".

En cuanto a sus conocimientos de nuestro fútbol, explicó que "del fútbol colombiano tengo referencias de la Selección, hablé con varios colaboradores de José Pékerman, también tuve muchos compañeros colombianos como jugador y se de la calidad que tienen. En Argentina juegan muchos y se destacan. Son buenos, rápidos, técnicos. En cuanto a mi equipo, debo conocerlos con más profundidad".

Pensando en los objetivos inmediatos como la Copa Libertadores y la exigencia que tiene en hacer una mejor participación que la lograda en este 2017, Almirón indicó que "Nacional ha ganado dos copas libertadores, en esta edición van a estar 17 equipos campeones. Yo vengo de Argentina donde también hay mucho equipo grande y es difícil jugarles. También se lo duro que es jugarla y llegar a competir en una final".

Además, "las obligaciones siempre deben estar. Por algo hay un contrato y nos pagan. Me siento preparado para asumir este trabajo, debemos comenzar de cero".

"El jugador que venga, tiene que saber que debe ser protagonista".

De los videos que la directiva le pasó para que analizara a sus dirigidos, destacó que "uno tiene la referencia de la Copa. Pero el momento es otro, los videos solo sirven para tener información. Es más fácil trabajar con jugadores talentosos".

Finalmente, sobre los temas de Giovanni Moreno y Camilo Zúñiga, le encantaría contar con ellos "son muy talentosos", no antes poder hablar con ellos. "Voy a conversar con Giovanni Moreno, conocerlo y saber cuales son sus objetivos. Es un jugador con mucha calidad y me interesaría contar con él. Sobre Camilo Zúñiga se que viene entrenando en el club, se está recuperando. También hablaré con él para conocer como va en su recuperación".

El argentino estará hasta el 29, viajará rumbo a su país para pasar las fiestas de fin de año y el 4 de enero comenzaría trabajos con el plantel profesional.