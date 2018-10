2017-II en azul y rojo: Andrés Felipe Álvarez

El Deportivo Independiente Medellín sigue armándose para enfrentar los tornes del próximo año y dejar atrás un 2017 sin títulos y con la eliminación anticipada en la última edición de la Liga Águila. Además de las altas, el plantel de Rescalvo se quedará sin algunos jugadores, como es el caso de Andrés Felipe Álvarez, quien se dará un nuevo aire en su carrera.

Álvarez debutó profesionalmente en 2012 con la camiseta de Atlético Nacional, para después pasar por Alianza Petrolera, Deportivo Pasto y Once Caldas.

A sus 24 años se sumó a las filas del Medellín, equipo que sufrió mucho durante el año con el tema de los laterales e incluso utilizó por la bandas a jugadores cuya posición natural no era esa. Fue ahí cuando el paisa se hizo importante, jugando la mitad de compromisos de la última Liga Águila.

Desde lo personal, la experiencia en el cuadro antioqueño fue agradable, más allá de que no se consiguieron los objetivos:

"En el Medellín me sentí muy a gusto y me recibieron muy bien, tanto desde la parte administrativa como los dirigentes y compañeros. Me encantó jugar en un equipo grande donde se vive un sentimiento muy bonito".

De su paso por el Poderoso, lo que más le quedará es la experiencia adquirida, gracias a que compartió equipo con jugadores de largo recorrido, acompañado por una hinchada fiel: "gracias a los hinchas por el apoyo que me brindaron; aquí aprendí de experimentados como 'Mao' y conocí personas muy buenas en lo personal y lo futbolístico.

Con Andrés Felipe Álvarez ya son 10 las bajas del DIM para el próximo año, teniendo en cuenta las salidas de Nelson Ramos, Jonathan Lopera, Yulián Gómez, Juando Fernando Quintero, Danilson Córdoba, Luis Carlos Arias, Valentín Viola, Édinson Toloza, y el retiro de Mauricio Molina.