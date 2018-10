Alexis Henríquez: “Estos tres entrenamientos han sido positivos”

Con miras a ser protagonista en todo lo que se dispute este año, Atlético Nacional inició la pretemporada. El equipo que ahora dirige Jorge Almirón tiene como principal consigna hacer una base sólida con la nómina de jugadores que hay en la actualidad, sumando las incorporaciones que puedan llegar a la institución.

Hoy, luego de la jornada de entrenamientos que realizaron en la sede deportiva de Guarne, los jugadores hablaron con los medios de comunicación y comentaron sobre las primeras impresiones que les ha dejado este tiempo. Alexis Henríquez, defensa central del onceno ‘verdolaga, dijo que estos días han sido positivos, porque se ha trabajado con balón y mucha intensidad.

“Estos tres entrenamientos han sido positivos, cada sesión ha sido diferente. Hoy en la mañana hicimos un trabajo muy intenso y bueno con la pelota, y la verdad venimos por buen camino, porque es un director técnico que le gusta mucho la intensidad, situación en la que se basó en la mañana”, comentó el jugador de Atlético Nacional.

Alexis, quien es optimista con el trabajo que hace el nuevo cuerpo técnico, sostuvo que la despedida de Franco Armani -arquero que fue adquirido por River Plate- fue muy dura para toda la plantilla de jugadores, pues en los siete años en los que estuvo el guardameta, ganaron muchos títulos juntos.

“La despedida de Armani fue muy dura y triste para nosotros, ayer nos habló y vino a despedirse, fueron siete años juntos, en los que ganamos muchos títulos; pero sabíamos que esto en algún momento iba a llegar, por todo lo que él venía haciendo con el equipo, además hace varios años lo estaban pidiendo”, indicó el ex jugador de Once Caldas.

Alexis, quien todavía tiene contrato por un año más con el equipo, dijo que nunca mencionó nada de irse para otro club, que lo que se escuchó sobre ese tema fueron puras especulaciones, pero nada oficial, y reseñó que cada semestre o año siempre hay posibilidades.

“De mi boca nunca salió eso (irse a otro equipo), solamente eran rumores, igual cada año o semestre siempre hay posibilidades. Yo todavía tengo contrato con Atlético Nacional, y aún falta mucho tiempo, uno no sabe si pueda aparecer alguna posibilidad. Me voy a preparar bien, por si me quedo acá, eso lo deseo y lo quiero, pero uno es jugador de fútbol y en cualquier momento pueden aparecer otras opciones” expresó el capitán ‘verdolaga’.

Para concluir, Alexis Henríquez manifestó que se han escuchado muchos rumores sobre la llegada de jugadores que, si van a llegar, ojalá sean los mejores para pelear la Liga Águila y la Copa Libertadores.