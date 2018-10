Envigado tuvo su debut victorioso en el Festival de Festivales

El Municipio de Envigado conformado por los jugadores de la cantera naranja, derrotaron por 3-0 al Municipio de Sogamoso en el partido que dio el punta pié inicial al Festival de Festivales en la cancha Marte #1 de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.

El capitán envigadeño Carlos Andrés Mora Barrero fue la figura del partido marcando el primer gol del juego y liderando a sus compañeros hacia el triunfo, el cual promete ser una de las figuras estelares del campeonato.

Nicolás Erazo y Nicolás Mendoza marcaron los otros dos goles del compromiso, donde mostraron dotes de calidad en sus definiciones para entregarle una victoria tranquila a los naranjas.

La posesión de la pelota estuvo muy inclinada hacia Envigado y a pesar de que el equipo de Sogamoso tuvo entusiasmo en los primeros minutos del juego, el primer gol los desestabilizó y nunca pudieron recuperarse con un fútbol ofensivo predecible.

Carlos Andrés Mora Barrero | Foto: Los Paisitas

"Teníamos planeado la victoria y es un sueño haberlo logrado. Ahora hay que seguir avanzando y la idea es llegar a ser campeones", declaró Carlos Mora, quien sueña con jugar en el Barcelona y tiene a Sergio Busquets como su jugador a seguir.

Al cierre de este artículo, se jugarán a lo largo de este sábado los siguientes partidos del certamen:

En la categoría femenina jugarán Barrio Antonio Nariño vs Municpio de Guadalupe (9:15 AM), Municipio de La Estrella vs Barrio Taganga de Santa Marta (11:45 AM) y Inder Medellín vs C. Zapata de Necoclí (2:20 PM).

En la categoría masculina se disputarán Montenegro Quindío vs Muncipio El Bagre (10:30 AM), Barrios Unidos Belén Rincón vs Urb. Quinta Oriental de Cúcuta (1:00 PM), 11. B. Tres Ave Marías Barranquilla vs Municipio de Bello (3:40 PM) y Atlético Nacional vs Barrio La Nubia (7:15 PM).

La ceremonia de inauguración será a las 6:00 PM en donde se espera un gran espectáculo con la presentación de todos los equipos que conforman el Ponyfútbol 2018.

Los próximos juegos para el grupo inicial se jugarán el martes 9 de enero a las 10:25 AM con Barrios Unidos Belén Rincón vs Sogamoso y Cúcuta vs Municipio de Envigado.