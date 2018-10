El nuevo camino de los ex DIM

Varias altas y bajas tuvo el Deportivo Independiente Medellín para este 2018, con el objetivo de dejar atrás la regular campaña del año anterior, cuando no logró ningún título en la temporada y cerró con la eliminación anticipada de la Liga Águila 2017-II.

Los jugadores que llegaron ya se sumaron a la pretemporada, para afrontar los partidos amistosos que están programados e iniciar el reto liguero. Por otro lado, quienes se fueron ya están en busca de equipo y algunos de ellos ya se sumaron a sus nuevos clubes.

El portero Nelson Ramos se sumó a las filas de Jaguares de Córdoba y a sus 36 años quiere seguir siendo protagonista en el Fútbol Colombiano y dejar atrás su paso agridulce por el DIM, donde tuvo muy poca participación, pese a la gran cantidad de compromisos que disputó el cuadro antioqueño durante el 2017.

De igual forma, Andrés Felipe Álvarez fue oficializado ayer como refuerzo del Once Caldas, equipo que luchará durante el 2018 contra el fantasma del descenso. El defensor pasó sin pena ni gloria por el club paisa y quiere ganar protagonismo en su carrera.

El Deportivo Pasto es uno de los equipos que más jugadores ha contratado para esta temporada, con la ilusión de ser protagonista en el rentado nacional. Dentro de las incorporaciones hay dos jugadores que salen del Medellín: Édinson Toloza y Luis Carlos Arias, este último bicampeón de Liga con el Poderoso.

El juvenil Yulián Gómez se incorporó al Real Cartagena, mientras que Danilson Córdoba y Valentín Viola aún no tienen equipo. Por su parte, Juan Fernando Quintero sigue sin definir su futuro pues el Porto, dueño de sus derechos deportivos, no quiere venderlo por menos de 10 millones de euros y ya no ve viable la opción de prestarlo.

Todos esos jugadores buscarán retomar su nivel y marcar protagonismo en los clubes a los que se suman, algunos en el epílogo de sus carreras y otros apenas figurando en el fútbol nacional.