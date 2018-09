Alberto Rodríguez: "Se fijaron en mí y ahora yo espero retribuir eso con mi trabajo"

El recio defensor peruano, Alberto Rodríguez, quien se ha caracterizado por ser uno de los defensas más regulares del seleccionado incaico, está desde el pasado sábado en Barranquilla, en caso de no mediar inconvenientes médicos, firmaría este lunes su contrato con el Atlético Junior.

Los diferentes medios que esperaban su llegada, lo abordaron en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, y dio sus primeras impresiones de su venida al Junior. “Estoy muy contento por la oportunidad, he venido a dar lo mejor de mí. Vine con la mentalidad de apoyar y darle lo mejor al equipo. Junior es un equipo importante, se fijaron en mí y ahora yo espero retribuir eso con mi trabajo. Este es un reto, un desafío, con Junior quiero conseguir los objetivos”.

Destacó la importancia de Junior de Barranquilla y de la liga colombiana para mantener su ritmo futbolístico. “Uno conoce y sigue el fútbol colombiano. Vengo a club importante y ahora solo espero aprovechar esta oportunidad. Estar en esta liga me va a ayudar mucho porque es exigente y con buenos equipos”.

Rodríguez asegura que se encuentra bien en lo físico y que viene a brindarse al 100% al Junior. “Estoy bien físicamente, gracias a Dios estoy bien y he venido a hacer mi trabajo y a dar lo mejor”.

En cuanto a su forma de expresarse, Rodríguez manifiesta que para él es mejor hablar en la cancha, antes que en los micrófonos. “No me gusta hablar mucho con la prensa, pero bueno ya estoy acostumbrado, son muchos años, así que eso me lo dijeron desde muy joven. Yo prefiero hablar en la cancha, no soy de hablar mucho, prefiero demostrarlo dentro del campo y gracias a Dios me han salido las cosas”.

Por último, Rodríguez espera que su actuación con el Junior, le permita asegurarse un poco en el listado de 23 jugadores que llevará el seleccionado peruano al Mundial de Rusia. “Todos nos jugamos el estar en la lista para ir al Mundial, estar aquí me va a ayudar mucho y espero hacer un gran trabajo. Jugar la Copa Libertadores también es importante y da más prestigio, así que eso me va a ayudar mucho para lo que yo quiero”, concluyó.