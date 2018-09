Juan Fernando Mejía: "La apuesta que hicimos es lograr tener un equipo competitivo"

El dirigente verdiblanco cumplido hoy un mes en la presidencia del Deportivo Cali, dio a conocer en el programa Zona Libre de Humo, todos los pormenores de lo que ha sido este mercado de transferencias para la institución verdiblanca.

Mucho se ha hablado de la parte económica del club verdiblanco, personas ajenas a la institución por redes sociales habían hecho circular la información que el Deportivo Cali no poseía dinero para contratar. El presidente Mejía explicó con claridad que es lo que viene aconteciendo en lo económico: "El Cali es un club con un patrimonio muy importante, tiene dos sedes, estadio propio, pero es un club que no tiene flujo de caja, no tiene dinero en los bancos. Es un club que tiene que tener un desarrollo económico para pagar deudas y seguir invirtiendo. Cali es un equipo muy rico, lo que pasa es que el flujo de caja no está. Nos comprometimos en no vender jugadores claves y hacer un Cali competitivo".

Otro de los interrogantes que absolvió fue la posible salida de Kevin Balanta al River Plate de Argentina, el dirigente sobre Balanta aseguró: "No queremos que Kevin se vaya sin ganar un título antes, hoy no hay ningún ofrecimiento por él".

En cuanto a la inversión que 5 millones de dólares que prometieron en campaña, este fue claro y enfático en el tema: "Cuando ustedes suman el salario del técnico y de los jugadores eso suma más de 5 millones de dólares. Los hinchas tienen que saber que estamos consiguiendo recursos para cubrir la nómina y las contrataciones".

En este mercado de pases, uno de los jugadores del cual se habló fue Jown Cardona. Sobre su futuro manifestó: "Quisiéramos que dieran el salto de calidad, queremos se potencien en otros equipos. En el caso de Cardona, sino se da lo de Estudiantes, es bienvenido en el Cali".

Mejía descartó por el momento la llegada de nuevos jugadores, sobre ese aspecto aclaró: "Pelusso considera que el equipo que tiene actualmente es el equipo que él quiere. Yo quiere tener este semestre a todos los jugadores, y en Junio los jugadores se van a valorizar más. Los valores actuales de los jugadores del Cali no son los que deseamos tener".

Por último, el presidente se sintió muy contento por el hecho hasta ahora y en especial por la llegada de José Sand, el mismo directivo afirmó: "No nos imaginábamos poder traer a Pepe Sand, en campaña por eso no lo mencionamos. Es complicado cuando uno va al detalle de muchos jugadores que uno se plantea".